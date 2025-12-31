טראמפ לנתניהו: אם חיזבאללה לא יפורז - לא אעצור את ישראל

סוגיית לבנון וחיזבאללה הייתה רק חלק קטן מהפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במאר-א-לאגו, אך נראה כי בנושא זה העמדות הישראליות והאמריקניות זהות.

כתבנו לענייני דיפלומטיה, עמיחי שטיין, דיווח הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" כי טראמפ הבהיר שאם חיזבאללה לא יפורז - הוא לא יעצור את ישראל מלפעול אם היא סבורה שזה מה שצריך להיעשות, כך על פי גורם המעורה בפרטים. במהלך הפגישה חזר טראמפ על עמדתו כי "יש לפרק את חיזבאללה מנשקו".

לפני הפגישה הבהיר נשיא ארה"ב בשיחה עם עיתונאים כי "חיזבאללה מתנהג בצורה רעה", והוסיף כי "הממשלה הלבנונית נמצאת בעמדת נחיתות מסוימת מול חיזבאללה". נראה שהעמימות הפומבית הזו הטרידה את ארגון הטרור: "קשה לצפות את ההשלכות של הפגישה בין נתניהו לטראמפ על לבנון, אך ניתן להניח כי צפויים שינויים והתפתחויות חדשות בתחילת השנה הבאה", כתב עיתון חיזבאללה אל-אח'באר. מאמר בעיתון אל-ג’ומהוריה ציין כי "נראה שטראמפ נתן לנתניהו אור ירוק לפעול".

בשבועות האחרונים התקיימו מספר פגישות של ועדת הפיקוח על הסכם הפסקת האש, הכוללת נציגים בכירים מישראל, לבנון, ארצות הברית, האו”ם וצרפת. במהלך החודש האחרון הצטרפו לראשונה גם נציגים אזרחיים משני הצדדים לפגישות. מהצד הלבנוני הצטרף שגריר לבנון לשעבר בארצות הברית, סימון כרם, ומהצד הישראלי השתתף סגן ראש המועצה לביטחון לאומי, ד"ר יוסי דרזנין.

השיחות מתמקדות לא רק בזירה הצבאית, בפיקוח על הפסקת האש, אלא גם בניסיונות לקדם פרויקטים כלכליים בין שתי המדינות. זהו מהלך שניסתה חודשים לקדם השליחה המיוחדת של טראמפ מורגן אורטגוס, שלחצה יחד עם בכירים אמריקנים נוספים על ביירות ועל ירושלים להסכים לפגישה שכזו. "הפגישה הייתה המשך לדיאלוג הביטחוני שמטרתו להבטיח את פירוק חיזבאללה מנשקו על ידי צבא לבנון. המשתתפים דנו בדרכים לקדם יוזמות כלכליות כדי להמחיש את האינטרס המשותף בהסרת איום חיזבאללה ולהבטיח ביטחון בר-קיימא לתושבים משני צדי הגבול", נמסר מלשכת ראש הממשלה. פגישה נוספת בין הצדדים צפויה להתקיים בשבוע הבא, ותתמקד בהפסקת האש ובפרויקטים הכלכליים הללו.

בתוך כך, כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח שטראמפ הבהיר כי הוא מתנגד לסיפוח יהודה ושומרון, ואמר לנתניהו בשיחתם כי זה לא הזמן לבצע את הצעדים האלו, וכי יש עוד צעדים בדרך לפני שמגיעים לנקודה הזו. בכך טראמפ מיישר קו עם המדינות הערביות. זה מציב את נתניהו בבעיה מול דרישות הימין לחזור עם ריבונות - כשהדבר שוב לא יקרה.