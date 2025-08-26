שר החוץ האיראני: "מוכנים לחדש את המשא ומתן מול ארה"ב"

מומלצים -

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אמר היום (שלישי) לעיתון "א-שרק אל-אווסט" כי "ארצו מוכנה לחדש את המשא ומתן על הגרעין מול ארצות הברית, אך עם ערבויות לאי-תוקפנות".

עראקצ'י ציין כי "מה שלא השיגו תקיפות צבאיות על מתקני גרעין - לא יושג במשא ומתן עתידי עם וושינגטון". הוא לא שלל עימות חדש עם ישראל ואמר כי "יש אפשרות לכל דבר, וטהרן מוכנה לכל הנסיבות".

באשר ללבנון עראקצ'י הדגיש כי ארצו אינה מתערבת בענייניה הפנימיים של המדינה, אלא "מביעה את דעותיה ואת עמדותיה, כפי שעושים אחרים". הוא עוד הוסיף כי "נושא הנשק של חיזבאללה נתון באחריות המפלגה עצמה ובממשלת לבנון - בהתחשב בכך שהתוכנית לפרק אותה מנשקה היא ישראלית במאה אחוז".

בתגובה לשאלה על האיום לסגור את מיצרי הורמוז, הדגיש שר החוץ האיראני כי המדיניות הרשמית של איראן "ברורה מאוד", וכי היא קוראת לשלום ושלווה באזור המפרץ. הוא אמר כי "איראן היא מדינה המייצרת ומייצאת נפט, וכלכלתה תלויה במידה רבה בנפט. זו הסיבה שהיא רוצה שהניווט יהיה חופשי לכולם".

בתוך כך, עראקצ'י התייחס היום לגירוש השגריר האיראני מאוסטרליה וכתב בחשבון ה-X שלו: "אני לא נוהג להצטרף למטרות של פושעי מלחמה מבוקשים, אבל נתניהו צודק בדבר אחד: ראש ממשלת אוסטרליה הוא אכן 'פוליטיקאי חלש'. איראן היא בית לאחת הקהילות היהודיות הוותיקות בעולם, כולל עשרות בתי כנסת. האשמת איראן בתקיפת אתרים כאלה באוסטרליה בזמן שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו להגן עליהם במדינתנו אינה הגיונית כלל".

"איראן משלמת את המחיר על תמיכת העם האוסטרלי בפלסטין. אוסטרליה צריכה שלא לנסות לפייס משטר בראשות פושעי מלחמה. פעולה זו רק תעודד את נתניהו ודומיו", כתב שר החוץ האיראני.