"יחסרו להם כמה פריטים": מומחים טוענים - אלו מטוסי ה-F-35 שיחזיקו הסעודים

מטוסי הקרב מדגם F-35 שארצות הברית מתכננת למכור לסעודיה יהיו פחות מתקדמים מאלה שמפעילה ישראל, זאת בהתאם לחוק האמריקני המבטיח את היתרון הצבאי של ישראל באזור, כך דווח הבוקר (חמישי) ב"רויטרס" מפי גורמים אמריקנים ומומחי ביטחון.

גורמים רשמיים אמרו כי למטוסים הסעודיים יחסרו מאפיינים איכותיים של הצי הישראלי, הכוללים מערכות נשק מתקדמות וציוד לוחמה אלקטרונית. לישראל יש הרשאות ייחודיות לשנות את מטוסי ה-F-35 שלה, כולל היכולת לשלב את מערכות הנשק שלה ולהוסיף יכולות שיבוש מכ"ם ושדרוגים אחרים שאינם דורשים אישור אמריקני.

כמו כן, גם אם סעודיה תקבל את המטוסים, לא סביר שהיא תקבל את הטיל הטקטי המתקדם המשותף AIM-260, טילי אוויר-אוויר מהדור הבא המפותחים עבור מטוסים מהדור החמישי, כך לדברי דאגלס בירקי, המנהל בפועל של מכון מיטשל ללימודי אווירונאוטיקה. טווח הטיל של יותר מ-120 מייל (כ-193 קילומטר) מייצג את טכנולוגיית הטילים הרגישה ביותר הקשורה לפלטפורמת ה-F-35. הטיל ככל הנראה יוצע לישראל.

דברים אלה סותרים את טענותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מיום שלישי האחרון, שאמר במהלך הצהרה שנשא מהבית הלבן יחד עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, שהמטוסים "יהיו כמו אלה שנמכרו לישראל". העסקה האפשרית מדאיגה את צמרת הביטחון בישראל, כיוון שהיא עשויה לדרדר את העליונות האווירית הישראלית באזור.