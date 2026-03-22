הממשל האמריקני מנהל בימים האחרונים דיונים סביב השאלה האם לכבוש את אי הנפט האיראני - חארג', כדי לגרום לכך שאיראן תפסיק למנוע מספינות לעבור במצרי הורמוז? כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין פרסם הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי בכירים אמריקנים אמרו בימים האחרונים לעמיתיהם בישראל ובמדינות נוספות, שכנראה לא תהיה ברירה - וארצות הברית תיאלץ לצאת למבצע קרקעי כדי לעשות זאת.

גורם אמריקני אישר ל-i24NEWS כי "הצבא האמריקני האיץ את פריסתם של אלפי לוחמי מארינס ואנשי צי במזרח התיכון". בין היתר, נשלחו לאזור קבוצת המוכנות האמפיבית "בוקסר" הכוללת את אוניית התקיפה האמפיבית USS Boxer — המתפקדת כנושאת מטוסים קטנה — יחד עם אוניות הנחיתה האמפיביות USS Portland ו-USS Comstock. שלוש הספינות הללו נושאות כ־4,500 נחתים ולוחמים נוספים.

כזכור, לפני כשבוע וחצי ארצות הברית הפציצה מטרות צבאיות באי חארג' שבאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ לאחר מכן: "השמדנו את כל המטרות הצבאיות באי" והדגיש כי החליט שלא למחוק את כל תשתיות הנפט באי, "אבל אם איראן תסכל תנועה במצר הורמוז אשקול זאת מחדש".

בינתיים, נשיא ארצות הברית איים אמש כי יתקוף תחנות כוח באיראן - אם לא תפסיק את המצור על מצרי הורמוז. לאור איומי האיראנים בתגובה לדברי הנשיא, קשה לראות את האיראנים מפסיקים את המצור הימי, ולכן הנחת העבודה היא שיידרש מבצע לאפשר חופש שייט במקום.