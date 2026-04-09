המשטר נכנס למצב הישרדות: הצעד הבא של איראן בהפסקת האש

אחרי שעברה את שלב א', שלב הכאוס, ניגשת איראן לשלב ב', שלב אבטחת המשטר ונכסיו האסטרטגיים. איראן זקוקה לכל הנכסים האלו, גם לחיזבאללה, לקראת היום שאחרי המלחמה.

תוכנית הכאוס זוכה להצלחה - המשטר האיראני שרד, אבל לא יוכל להתקיים לאורך זמן אם לא יחזיק בנכסים האסטרטגים. לכן איראן מתעקשת על הפסקת אש בלבנון, שתבטיח את הישרדות חיזבאללה, בעיקר כאשר ישראל מתפנה כעת לפגוע בארגון באופן משמעותי, כפי שקרה רק אתמול (רביעי), ובעיקר כאשר הסכם ישראלי לבנוני כבר עולה על השולחן.

חיזבאללה נכנסה למלחמה בהנחיית משמרות המהפכה, תמורת הבטחה שהסכם באיראן יחול גם על לבנון. יו"ר הפרלמנט האיראני אמר כי ''ההתנגדות בלבנון היא הסעיף החשוב ביותר בהסכם עם האמריקנים''. בכיר אחר אמר: ''איראן לא תצא לשיחות אם תמשיך ישראל לתקוף בלבנון''.

חיזבאללה, בהנחיית איראן, רצתה הסכם אחר, הסכם הפסקת אש חדש, ללא זכות האכיפה של צה''ל, אלא שכעת היא עומדת מול הסכם מדיני מסוג אחר, כזה שיעסוק דווקא בפירוק חיזבאללה.

איראן עדיין לא מוותרת על השפעתה בלבנון ולא על חיזבאללה, תשאלו את השגריר האיראני. לכן איראן סוגרת את מיצרי הורמוז, כדי להבטיח לעצמה תזרים מזומנים שיסייע בשיקום, וייתכן כי במהלך השיחות בפקיסטן היא תתעקש על האמצעים האסטרטגים, לרבות הגרעין, הטילים והפרוקסי.

לכן איראן עדיין מתעקשת על תוכנית 10 הנקודות שלה, תוכנית שעליה אמר סגן הנשיא האמריקני: ''יש שלושה מסמכים כאלו, איראן פרסמה את הקיצוני שבהם''.

איראן נכנסת כעת להפסקת אש זמנית בניגוד להצהרותיה, רק הסכם קבוע כולל ומקיף יבטיח את הישרדותה אם יכלול את תביעותיה בנושאים האסטרטגים, לשם שואפים כעת משמרות המהפכה.