דיווח: מכלית נפגעה משיגור במיצרי הורמוז, אש פרצה בסיפון

מכלית נפט נפגעה בנתיבי השיט הבינלאומיים במיצרי הורמוז, כך דיווח לפנות בוקר (שלישי) ארגון הסחר הימי של בריטניה (UKMTO).

על פי הדיווח, כלי השיט נפגע בצידו השמאלי בזמן ששט לכיוון דרום באזור שממזרח לעיר לימה שבעומאן, ועלה באש כתוצאה מהפגיעה. עם זאת, רשויות הביטחון הימיות הבהירו כי האירוע הסתיים ללא דיווחים על נפגעים בנפש בקרב אנשי הצוות.

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התקיפה התרחשה על אף הפסקת האש השברירית שנחתמה לאחרונה בין ארצות הברית לאיראן. התקרית הנוכחית מאיימת לשבש את המשא ומתן המתנהל בין המדינות במטרה להגיע להסכם קבע שיסיים את העימות הצבאי ביניהן. בפעמים הקודמות, הסלמה מסוג זה הובילה לכך שהנשיא דונלד טראמפ הורה על תקיפות צבאיות נגד יעדים איראניים.

הרקע המתוח במיצרים נמשך על רקע סירובה של טהרן להשיב את המצב לקדמותו ולאפשר תנועה חופשית לחלוטין של ספינות באזור.

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במסגרת המגעים הדיפלומטיים, הממשל האמריקני ניסה להוביל לחזרת הסטטוס קוו שקדם למלחמה, אולם המשטר האיראני דחה את הדרישה וממשיך לאיים בנקיטת צעדים נגד ספינות שיסטו מהמסדרון הימי המורשה לאורך חופיו. בנוסף, המחלוקת בין הצדדים מחריפה בעקבות דרישתה של איראן להקים מערכת גביית אגרות מיוחדת מכל כלי שיט שעובר במיצרים - מהלך שארצות הברית מתנגדת אליו בתוקף ורואה בו פגיעה בחופש השיט הבינלאומי.