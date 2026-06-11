לאחר סדרת התקיפות האמריקנית: איראן שוקלת לתקוף יעדים במזרח התיכון הקשורים לכל החברות של אילון מאסק, זאת כחלק מהתגובה למהלכים של צבא ארצות הברית נגדם, כך דווח היום (חמישי) בסוכנות הידיעות "פארס". כאמור, בדיווח נכתב שחלק מהיעדים שעשויים להיות מותקפים - משדרים קרקעיים של "סטארלינק", השייכים לחברת SpaceX.

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מקור המצוטט בידיעה ציין כי "הצבא האמריקני, בתמיכת חברות הקשורות לאילון מאסק, ביצע פשעי מלחמה - בהם תקיפת תשתיות מים בדרום איראן. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקוף את כל המתקנים השייכים לחברות של מאסק באזור ובשטחים הכבושים".

כאמור, החברות של מאסק פועלות בשיתוף פעולה עם מספר מדינות באזור, בהן סעודיה ואיחוד האמירויות. הפעילות המשותפת באה לידי ביטוי בין היתר בהקמת דאטה סנטר עצום בסעודיה, לצד חתימת חוזה בין "The Boring Company" לאיחוד האמירויות - לבניית מנהרה תת קרקעית באורך 17 קילומטרים.

במקביל, מדינות רבות באזור - בהן ישראל - משקיעות במיזמים השונים של מאסק, ומחזיקות בחנויות למכירת רכבי טסלה.

זו אינה הפעם הראשונה בה איראן מאיימת על חברות הייטק וטכנולוגיה. במהלך מבצע "שאגת הארי" משמרות המהפכה איימו על 18 חברות המחזיקות במשרדים במפרץ והמזרח התיכון. מדובר בחברות: סיסקו, HP, אינטל, אורקל, מיקרוסופט, אפל, גוגל, מטא, IBM, דל, פלנטיר, אנבידיה, ג'יי פי מורגן, טסלה, ג'נרל אלקטריק, Spire Solutions, G42, ובואינג.

בהודעה שפרסמו נכתב: "המוסדות המרכזיים המעורבים בפעולות טרור יהיו מטרות לגיטימיות עבורנו. מי שתוקף אתכם - תקפו אותו באותה מידה שבה תקף אתכם. החברות הללו צריכות לצפות לפגיעה ביחידות הרלוונטיות שלהן בתגובה לכל חיסול שיתרחש באיראן".

"אנחנו ממליצים לעובדים להתרחק מיד ממקום עבודתם, ולתושבים המתגוררים בסמוך לחברות הללו, בכל מדינות האזור, מומלץ לעזוב - זאת כדי לשמור על חייכם", ציינו, "חברות המשתתפות באופן פעיל בתכנון פעולות טרור יעמדו בפני תגובה נגדית על כל חיסול".