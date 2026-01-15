דיווח: טראמפ רוצה פעולה "מהירה ומכרעת" מול איראן - ולא מלחמה מתמשכת

רשת NBC האמריקנית ציטטה במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) מספר גורמים המעורים בפרטים, שציינו כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר לצוות הביטחון הלאומי שלו שכל פעולה צבאית אמריקנית אפשרית נגד איראן חייבת להיות מהירה, החלטית וסופית, כזו שתנחית מכה קשה על המשטר - מבלי להיגרר ללחימה ממושכת.

לדבריהם, טראמפ הדגיש כי אם יוחלט על פעולה צבאית, הוא מצפה שתהיה "definitive" - כזו שתשיג תוצאה ברורה. עם זאת, יועציו הביטחוניים לא הצליחו עד כה להבטיח לו שמתקפה אמריקנית תוביל לקריסה מהירה של המשטר בטהרן.

עוד נכתב בדיווח כי הממשל האמריקני חושש מכך שארצות הברית אינה מחזיקה כיום בכל הנכסים הצבאיים הנדרשים באזור, כדי להגן על כוחותיה ועל בעלות בריתה מפני תגובה איראנית אגרסיבית, שלהערכת גורמים רשמיים צפויה להיות חריפה.

ביום שלישי הציג טראמפ בפני צוות הביטחון הלאומי את היעדים שהוא מצפה שכל פעולה צבאית תשיג, ומשרד ההגנה התאים עבורו שורת חלופות מבצעיות בהתאם להנחיותיו. האפשרויות הללו היו אמורות להיות מוצגות לנשיא אתמול.

בתוך כך, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם מציג קו פסימי וזהיר יותר. לדבריו, כל האינדיקציות שבידיו מצביעות על כך שהמשטר האיראני ממשיך לדכא באלימות את המפגינים. "הרג המפגינים עדיין בעיצומו, ומספר ההרוגים עולה משעה לשעה", אמר, והביע תקווה כי סיוע למתנגדי המשטר נמצא בדרך.

https://x.com/i/web/status/2011627238987608188 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בתוך כך, המרחב האווירי באזור איראן נסגר הלילה למשך מספר שעות על רקע חששות ביטחוניים - וכבר נפתח מחדש וישנן מספר טיסות שחוצות את שמי המדינה.