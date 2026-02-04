סייף אל-אסלאם, בנו של מועמר קדאפי, נחשב בעבר, אף שמעולם לא כיהן בתפקיד רשמי, לדמות החזקה ביותר בלוב העשירה בנפט אחרי אביו, ששלט במדינה יותר מ-40 שנה. אמש (שלישי) פורצים שמו קץ לחייו - ורצחו אותו בביתו לאחר שנכנסו לגינה, כיבו את מצלמות האבטחה והתעמתו איתו.

משרד התובע הכללי של לוב הודיע ​​כי חוקרים ורופאים משפטיים בדקו את גופתו אתמול ונמסר כי רופאים משפטיים קבעו שהוא מת מפצעי ירי. משרד התובע הכללי הודיע כי פועל לזיהוי החשודים ונוקט בצעדים הנדרשים לגיבוש תיק חקירה פלילי.

כאשר פרץ המרד נגד שלטון קדאפי בשנת 2011, בחר סייף אל-אסלאם להיות נאמן למשפחה ולשבטו והפך לאחד ממארגני מסע דיכוי אכזרי נגד המתנגדים.

גדוד אבו בכר א-סדיק, קבוצה חמושה, לכד אותו על דרך מדברית והעביר אותו בטיסה לעיר זינתאן שבמערב המדינה, כחודש לאחר שהאופוזיציה רדפה את אביו והוציאה אותו להורג בירי בשטח.

לאחר מכן בילה סייף אל-אסלאם את שש השנים הבאות במעצר בזינתאן, רחוק מאוד מחיי הפאר שחי בתקופת שלטון אביו. סייף אל-אסלאם היה מבוקש גם על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג באשמת פשעי מלחמה, שהוציא נגדו צו מעצר בגין רצח ורדיפה.

מועמדותו לנשיאות בשנת 2021 עוררה מחלוקת, ורבים מאלה שסבלו תחת שלטון אביו התנגדו לה. גם קבוצות חמושות חזקות, שצמחו מסיעות האופוזיציה שהופיעו ב-2011, דחו את מועמדותו. עם כישלון התהליך בבחירות בסוף 2021, הפכה מועמדותו של סייף אל-אסלאם לאחת מנקודות המחלוקת המרכזיות. הוחלט לפסול אותו בשל הרשעתו בשנת 2015.

כזכור, קדאפי הבן היה בשנת 2006 בקשר עם כוכבת הסדרה "שמש" אורלי ויינרמן. בשנת 2011, לאחר שנתפס קדאפי האב במהלך ההתקוממות בלוב, היא קראה לשליח הקוורטט לענייני המזרח התיכון, טוני בלייר, להצילו מגזר דין מוות הצפוי לו. זה כידוע, לא קרה.