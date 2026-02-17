שר החוץ של איראן: הגענו להבנה על עקרונות עיקריים בשיחות עם ארה"ב

סבב השיחות בין ארצות הברית לאיראן בז'נבה היום (שלישי) הסתיים. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י מסר שהצדדים הגיעו להבנות על עקרונות מרכזיים. עם זאת, הדגיש כי עדיין יש נושאים שהצדדים צריכים לעבוד עליהם, וכי הם יעבדו על מסגרת להסכם פוטנציאלי ויחליפו נוסחים. בנוסף אמר כי "זה לא אומר שנגיע להסכם בקרוב, אבל הדרך כבר החלה".

המשלחות יחזרו לארצותיהן לצורך קיום התייעצויות, לא נקבע מועד לסבב שיחות נוסף. עם זאת, עראקצ'י הביע אופטימיות: "נפתח חלון הזדמנויות חדש, אנו מקווים שהמשא ומתן יוביל לפתרון בר-קיימא".

https://x.com/i/web/status/2023764135155204608 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ביחס לגרעין, אמר עראקצ'י לאחר הפגישה כי "חימוש גרעיני מהווה סכנה, וההסתמכות על כלי נשק אלה מושרשת באידיאולוגיה של מדינות רבות. איראן תמיד הדגישה את השימוש השליו באנרגיה גרעינית ואת המשך אופייה השליו, ועל בסיס זה היא נכנסה למשא ומתן הזה היום. ארצות הברית הייתה אחת המדינות שאיימו על אמינותה של אמנת אי-הפצת נשק גרעיני". עוד הוסיף בהמשך לפגישתו עם ראש סבא"א גרוסי כי "פיקוח על מתקני הגרעין האיראניים דורש הסכם עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית".

בנוסף, בפנייה לטראמפ, הדגיש כי "יש להביא לסיום מיידי וללא תנאי את ההתייחסות המפורשת לשימוש אפשרי בכוח על ידי ארה"ב. איראן נשארת מוכנה להגן על עצמה נגד כל איום או אקט של תוקפנות".

מוקדם יותר, בכיר איראני מסר לסוכנות הידיעות "רויטרס" כי "המפתח לשיחות יציבות ומשמעותיות הוא הרצינות האמריקנית להסרת הסנקציות והימנעות מדרישות לא מציאותיות".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, על רקע קיום השיחות, המנהיג העליון איראן, עלי חמינאי, הגיב לאיומים מהלילה של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. בשיחה שקיים טראמפ במהלך הלילה עם כתבים על המטוס הנשיאותי אמר באיום מרומז על איראן: "אני לא חושב שהם רוצים את ההשלכות של לא לעשות עסקה". בדבריו התייחס טראמפ לתקיפה אמריקנית על איראן.

על כך, אמר חמינאי כי "הנשק שמטביע את נושאת המטוסים (האמריקנית) מסוכן יותר מנושאת המטוסים, נשק שיכול להטביע ספינה לקרקעית הים הוא חשוב הרבה יותר מהספינה עצמה". כמו כן, צוטט חמינאי בכלי תקשורת איראניים, כשפנה ישירות לטראמפ ואמר: "לא תוכל להרוס את הרפובליקה האיסלאמית".