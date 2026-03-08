בזמן שבאיראן טרם מפרסמים את שמו של המנהיג העליון הבא של איראן, שיבוא במקומו של עלי חמינאי המחוסל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כבר החל באיומים כלפי הדמות שתיבחר.

הנשיא האמריקני אמר היום (ראשון) לרשת ABC כי המנהיג הבא של איראן "לא יחזיק הרבה זמן ללא אישורנו". טראמפ הוסיף כי מדינתו רוצה "לוודא שלא נצטרך לעשות את המהלך הזה כל עשר שנים, כשלא יהיה נשיא כמוני שלא יעשה את זה, או גרוע יותר - לתת להם להחזיק בנשק גרעיני".

בריאיון טלפוני שהעניק אמש טראמפ לרשת CBS, התייחס לאיומיו של בכיר הביטחון הלאומי עלי לאריג'אני. בתגובה לשורת פוסטים ברשת החברתית X שפרסם הבכיר האיראני בשבת, בו הבטיח בין היתר שטראמפ "ישלם על מעשיו" - איום ישיר על חייו של נשיא ארה"ב - הצהיר טראמפ: "אין לי מושג על מה הוא מדבר, מי הוא? זה לא יכול לעניין אותי פחות".

כזכור, טראמפ התבטא רבות מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" על זהותו של המנהיג הבא של איראן. ביום שישי האחרון כתב טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו Truth Social כי לאחר כניעתה ללא תנאים ובחירת מנהיגים חדשים, יפעל על מנת להפוך את איראן "לגדולה, טובה וחזקה יותר מאי פעם".

כידוע, למרות העיכוב בפרסום שמו של המנהיג העליון הנבחר הבא של איראן, עלה לא מעט פעמים שמו של בנו של עלי חמינאי, מוג'תבא, כמנהיג הנבחר. רבים צופים כי מוג'תבא ינהיג קו קיצוני יותר, דתי יותר, ובעיקר לוחמני הרבה יותר, מאשר זה של אביו שחוסל.