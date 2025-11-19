"טכנולוגיות רגישות": הביקור ברוסיה של מומחי גרעין איראנים

בפייננשל טיימס דווח היום (רביעי) כי מדענים ומומחי גרעין איראנים ערכו ביקור חשאי שני ברוסיה בשנה שעברה, במה שלטענת ארצות הברית היה מאמץ להשיג טכנולוגיות רגישות בעלות פוטנציאל לתוכנית הגרעין האיראנית.

הנסיעה, שלא נחשפה קודם לכן, הייתה חלק מסדרת ביקורים בין מכוני מחקר צבאיים רוסיים לבין ארגון החדשנות והמחקר ההגנתי (SPND), יחידה הקשורה לצבא איראן, שמואשמת על ידי ארצות הברית בהובלת מחקר הנשק הגרעיני של איראן.

הפגישות, שאליהן מתייחסים במסמכים שהגיעו לידי הפייננשל טיימס, מייצגות את העדות הראשונה לנכונותה לכאורה של מוסקבה לתקשר עם טהרן בנוגע לידע שעשוי להיות רלוונטי לנשק גרעיני.

הדברים מגיעים ברקע חידוש הסנקציות על איראן (הסנאפבאק) לאחר עשור. מדינות ה-E3 - גרמניה, צרפת ובריטניה, הבהירו כי "לא הייתה ברירה אלא להפעיל את תהליך הסנאפבאק. כולנו חולקים את המטרה הבסיסית שהיא למנוע השגת נשק גרעיני על ידי איראן".

ברויטרס דווח בספטמבר כי מנהיגים דתיים באיראן ניצבים בפני "משבר קיומי", על רקע המבוי הסתום בנושא הגרעין. בסוכנות הידיעות נכתב מפי גורם כי הממסד הדתי "תקוע בין הפטיש לסדן, קיומה של הרפבוליקה האיסלאמית נתון בסכנה", והוסיף: "עמנו אינו יכול לשאת עוד לחץ כלכלי או מלחמה נוספת".

ללחצים אלו מתווספות דאגות בשל חשש מחידוש התקיפות הישראליות במדינה, בין היתר על מתקני הגרעין, במדינה והשיחות ייכשלו, כך מסר גורם נוסף לסוכנות.