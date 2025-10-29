מתחת לאף שלנו: עדויות שיקום מתקני הגרעין והטילים באיראן

חודשים ספורים חלפו מתום מבצע "עם כלביא", אז התגאו טראמפ ונתניהו בניצחון • האיראנים כבר מתאוששים ומשקמים את איום הטילים הבליסטיים והמתקנים שנפגעו • וגם: האם סין תסייע בהליכי שיקום? • צפו בפרויקט המיוחד

עמיחי שטיין
עמיחי שטיין ■ כתב לענייני דיפלומטיה
עם כלביא" סיבוב שני? : ניסיון השיקום של תוכנית הגרעין והטילים שמאיימים על ישראל"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התגאה בהשמדת מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואספהאן, ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז שניצחנו, אך מתחת לאף של כולנו - האיראנים מתאוששים ומשקמים את איום הטילים הבליסטיים - ומתקני הגרעין שנפגעו. כתבנו עמיחי שטיין הביא את העדויות על מה שמתרחש חודשים ספורים לאחר מבצע "עם כלביא". 

"השיקום האיראני" - צפו בפרויקט המיוחד בתחילת העמוד

