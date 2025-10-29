מתחת לאף שלנו: עדויות שיקום מתקני הגרעין והטילים באיראן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התגאה בהשמדת מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואספהאן, ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז שניצחנו, אך מתחת לאף של כולנו - האיראנים מתאוששים ומשקמים את איום הטילים הבליסטיים - ומתקני הגרעין שנפגעו. כתבנו עמיחי שטיין הביא את העדויות על מה שמתרחש חודשים ספורים לאחר מבצע "עם כלביא".

