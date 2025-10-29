מתחת לאף שלנו: עדויות שיקום מתקני הגרעין והטילים באיראן
חודשים ספורים חלפו מתום מבצע "עם כלביא", אז התגאו טראמפ ונתניהו בניצחון • האיראנים כבר מתאוששים ומשקמים את איום הטילים הבליסטיים והמתקנים שנפגעו • וגם: האם סין תסייע בהליכי שיקום? • צפו בפרויקט המיוחד
עמיחי שטייןכתב לענייני דיפלומטיה
1 דקות קריאה
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התגאה בהשמדת מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואספהאן, ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז שניצחנו, אך מתחת לאף של כולנו - האיראנים מתאוששים ומשקמים את איום הטילים הבליסטיים - ומתקני הגרעין שנפגעו. כתבנו עמיחי שטיין הביא את העדויות על מה שמתרחש חודשים ספורים לאחר מבצע "עם כלביא".
"השיקום האיראני" - צפו בפרויקט המיוחד בתחילת העמוד
