ממשלת עיראק הכריזה על חיזבאללה והחות'ים כארגוני הטרור - כך דווח הבוקר (חמישי) בערוץ "אל-ערביה" הסעודי. ההחלטה מגיעה כתוצאה הלחץ האמריקני, והיא צפויה להקפיא את כל נכסי הארגונים שבתחום מדינה.

גורם עיראקי מסר ל-i24NEWS כי מדובר בצעד חשוב ובכיוון הנכון. "יש עוד עשרות רבות של מיליציות פרו-איראניות, יש לקוות שהמהלך הזה יגיע עד לשם", הוסיף.

מנגד, מסר גורם עיראקי נוסף ל-i24NEWS כי הסנקציות הן "מגוחכות ואף אבסורדיות". "לארגונים אלו אין חשבונות בנק, אך הם שולטים במשאבים של המדינה. מה שקורה היום הוא העמדת פנים פוליטיות בוטות - סנקציה לצריכה ציבורית בלבד שנועדו להונות את הממשל האמריקני". עוד הוסיף: "אם המדינה הייתה באמת רצינית וכנה, היינו עדים למעצרי מנהיגי חיזבאללה העיראקי והחות'ים".

ערוץ "א-שרקיה" העיראקי ציטט את הבנק המרכזי במדינה, שהודיע כי ההודעה על הטלת הסנקציות נובעת מטעות. "הרשימה שפורסמה כללה התייחסות לגופים שאינם קשורים בשום פעילות טרור, הככלתם - בשל פרסום לפני עריכה, שיתוקן". הבנק ציין כי חיזבאללה והחות'ים יוסרו מהרשימה.

כזכור, לאחרונה ביקר בעיראק השליח האמריקני טום בארק. בערוץ "אל-חדת'" דווח כי במהלך פגישה שקיים, הזהיר מפני מבצע ישראלי שיתרחש בקרוב נגד חיזבאללה בלבנון - ויימשך עד לפירוק ארגון הטרור מנשקו. בנוסף, הוזהרו בעיראק מפני התערבות של המיליציות השיעיות - דבר שיביא לפעולה ישראלית נגדית.

במהדורה המרכזית דיווח פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד כי האזהרה שהועברה, היא כי ישנו חשש אמריקני שחימוש איראני עובר למיליציות בעיראק. השליח האמריקני הוסיף כי פעולה מצידן עלולה להצית את סוריה ולהביא להרס נרחב בלבנון. "התגובה הישראלית על עיראק, אם יפעלו המיליציות הפרו-איראניות, תזעזע גם את ירדן וגם את סוריה" הוסיף.