מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, איסמאעיל קאאני, פתח היום (שני) חשבון X חדש - ונחסם על ידי הפלטפורמה כעבור שעות.

באחד מפרסומיו הבודדים תקף את ראש הממשלה נתניהו: "חלם על הרחבת רצועת ביטחון באזור, אך האש החכמה והאמיצה של חיזבאללה בצפון ושל החות'ים בדרום חשפה את הבטחות השווא של המשטר למתנחלים".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

"חלומם של מפקדי ההתנגדות שנהרגו הוגשם: חדר המלחמה של ציר ההתנגדות מאוחד. תתרגלו לסדר האזורי החדש", הוסיף.

נזכיר כי בתחילת החודש דיווחנו כי נפוצו שמועות על כך שמשמרות המהפכה הוציאו להורג את איסמעיל קאאני בגין שיתוף פעולה עם ישראל. עם זאת, המקורות לא היו מהימנים ולא ניתנה לכך הוכחה חד משמעית.