"איום אמיתי על ישראל": הסנאטור הבכיר קורא - הצעדים שיש לנקוט במערכה הבאה מול איראן

הסנטור האמריקני הבכיר לינדזי גרהאם מבקר בימים אלה בישראל וקיים ריאיון מיוחד ל-i24NEWS. במהלך ביקורו בישראל נפגש לא רק עם ראש הממשלה בנימין נתניהו - אלא גם עם בכירים בצה"ל כמו ראש אגף מבצעים ושר הביטחון ישראל כ"ץ. הסוגייה המרכזית: הטילים הבליסטיים האיראנים. בריאיון מיוחד שמסר לכתבנו עמיחי שטיין, אמר גרהם כי הוא "תומך בתקיפה באיראן".

"הם מנסים לשקם את יכולת ההעשרה שלהם. מבחינת ייצור הטילים, זה איום אמיתי על ישראל", אמר הסנטור הרפובליקני. מבחינתו תמונת המצב ברורה: אסור שלאיראן יהיו טילים בליסטיים. בנוסף הוא רואה בהם איום אסטרטגי גם על ארצות הברית: "אני רוצה להיות מאוד ברור - כל דבר שמחליש את ישראל, מחליש גם את אמריקה.. אני חושב שהתקיפה הבאה צריכה להיות נגד היכולת הזו".

לשאלה האם ישראל וארה"ב צריכות להפיל את המשטר האיראני, ענה גרהם כי הוא סבור ש"העם באיראן יעשה את זה. אני רוצה להחליש את המשטר. הם פנאטים, קנאים, נאצים, הם מדכאים את האנשים שלהם. עם זאת, אני לא תומך בפלישה אמריקנית אלא בפגיעה צבאית כשהם יתחילו להראות סימנים של שיקום תוכנית הגרעין או תוכנית הטילים".

