השליטה בדמשק רופפת - וחיזבאללה מנצל את המצב כדי להתעצם | מיוחד לסופ"ש

סוף 2025, סוריה השתנתה. אסד נפל, הגנרלים האיראנים קיפלו מזוודות ובדמשק מניפים דגלים סוניים.

אז איך זה שעדיין יש הברחות נשק לחיזבאללה?

לכאורה, זה לא אמור לקרות. אסד, הפטרון העליון של ציר ההברחות האיראני, הוזז הצידה. את מקומו תפס אל ג'ולאני – לוחם ג'יהאד סוני לשעבר, שונא חיזבאללה בהגדרה. הוא נשבע למוטט את תשתית ההברחות השיעית. המשטר החדש עצר 13 ניסיונות הברחה – בכולם מעורבים כוחות שמזוהים עם חיזבאללה. המשלוחים כוללים רקטות קצרות טווח, נשק קל, מטולי RPG, מל"טים מתוצרת איראן – והכול, מוסלק בתוך שקי אורז, במכולות סחורה שנראות כשרות לחלוטין.

בספטמבר 2025 נעצרת חוליה חמושה בלב בירת סוריה. מתברר שהחוליה קיבלה הוראות מביירות - לפגוע בתשתיות השלטון החדש. חיזבאללה אותת: אם תחסמו אותנו בגבול - ניכנס אליכם הביתה. ולמרות האיומים מחיזבאללה, סוריה החדשה מנסה באמת אבל השליטה בדמשק רופפת. כשהמדינה חלשה - הדרכים החשאיות חזקות. גבול סוריה–לבנון הוא לא קו – הוא אריג.

330 ק"מ של הרים, עמקים, דרכים נסתרות, 130 מסלולים בלתי-רשמיים ואינספור נקודות מתות. מי ששולט במסלולים האלה הוא לא אל ג'ולאני – אלא השבטים. חמולות ותיקות, משפחות סוחרות, בעלי ברית שקטים של חיזבאללה. השחקנים: משפחות כמו אל-זעייתר, ג’עפר, שרים – שבטים מקומיים שחיים את הגבול.

חיזבאללה טווה איתם יחסים במשך שנים, לא רק בכסף - אלא בנישואים, הגנה וקשרים דיפלומטיים בשטח. עבורם, ההברחה היא לא רק כסף – היא זהות ומסורת. חיזבאללה מכיר כל עיקול, כל כפר. הוא טיפח את השטח, שילם לראשי חמולות, השקיע בתשתיות הברחה, והיום הוא לא צריך מסדרון איראני.

רוב ההברחות נעשות על ידי מבריחים מקצועיים: נהגים עם מסמכים “חוקיים”, בעלי תעודת חקלאי או סוחר

השלטון החדש בסוריה לא תמיד יודע להבחין מי באמת “חקלאי” ומי מעביר חלק ממשגר רקטות מתחת לחצילים.

לקריאה נוספת של מיוחד לסופ"ש:

• איך ישראל הצליחה להתחבר לבהוטן, אחת המדינות השקטות והמבודדות בעולם

• בסיסים צבאיים וריגול במסווה של "שלום": השיטה של טורקיה להשתלט על שטחים

ובפועל, בשטח, הפלגים מתווכחים, המיליציות לא תמיד שומעות לפקודות, והשחיתות המקומית עוד חיה. אל ג'ולאני יכול להבטיח הרבה - אבל לא לקיים הרבה. אז חיזבאללה לא צריך צי אווירי. הוא צריך פרד, נהג שמכיר את השטח, ושוחד בקצה. ומעל כל זה — תיאום שקט. בין דרג מודיעיני סורי, קצין מקומי, וגורם מקשר שמעביר סחורה בתמורה להבטחה: “תראה שזה עובר בשקט”.

ומה בגזרת הים? מאז שצה”ל סוגר את המעברים בהרים מהאוויר, חיזבאללה מחפש אפיקים שקטים יותר. נמל לטקיה? נתיב מוכר, ממש נוסטלגי. המשלוחים יוצאים תחת מסמכי סחורה רגילים, מגיעים דרך קפריסין או ספינות קטנות, ונמסרים בצידון או בביירות. ההובלה הימית מתוחכמת: בתוך משלוח של מקררים - מתחבא מתקן שיגור רקטות. מסמך אחד מזויף, איש נמל אחד נאמן - והציוד עובר.

אבל ישראל לא נשארת פסיבית. מאז שהמשטר החדש בסוריה נוטה מערבה, ישראל פועלת בעומק. פחות הפצצות על דמשק - יותר מעקבים, מארבים וחדירות. באוקטובר, כוח ישראלי מיוחד חצה את החרמון הסורי ותפס חוליית מבריחים בגובה של 2,300 מטרים. במקביל, תקיפות אוויריות מדויקות ונקודתיות חותכות שבילים, מפילות מחסנים ופוגעות באותן מכולות מסתוריות שעברו בים.

ובעומק לבנון? סדרת תקיפות באזור בעלבכ. התקיפות של חיל האוויר, שכוונו למחנה של חיזבאללה ואתר לייצור טילים מדויקים. ברשתות לבנוניות דיווחו כי הותקפו יעדים גם במזרח לבנון, ליד הגבול עם סוריה. לא פעולה סמלית, אלא אזהרה. אם לא תעצרו את הברז, אנחנו נעקוב עד פתח הצינור.