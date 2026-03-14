דיווח בוול סטריט ג'ורנל מצטט פעיל חברה אזרחית מטהרן ואסיר פוליטי לשעבר. "האיראנים היו מלאי תקווה לפני שבועיים, כאשר המלחמה החלה. כעת, הם מרגישים נבגדים". האכזבה נגרמה בעקבות פניית פרסה מצד גורמים ישראלים ואמריקאים, שכעת מציעים שהזמן עדיין לא בשל לשינוי משטר.

מורה לאנגלית המתגורר בטהרן, המתנגד לממשלה אך גם למלחמה, היה בוטה יותר: "נדפקנו", אמר אותו מורה, והוסיף כי הפכו אותם לתירוץ לפתיחת מלחמה הרסנית. "זה כאילו חזרנו מאה שנים אחורה בזמן". הרשויות האיראניות עצרו לפחות 195 בני אדם במהלך המלחמה באשמות שנעות מריגול ועד שליחת תכנים לכלי תקשורת זרים, כך לפי נתונים שאספה קבוצת Human Rights Activists in Iran, ארגון מבוסס ארה"ב שמנטר את המצב במדינה. תושבים אומרים שאנשים נעצרו גם בגלל צילום תמונות או סרטונים של אתרי תקיפה.

ההבנה ששינוי משטר אינו עומד על הפרק באופן מיידי שינתה גם את החישובים של קבוצות כורדיות חמושות הפועלות באזור הגבול בין עיראק לאיראן. לאחר ששקלו התקוממות באזורים הכורדיים במערב איראן, הכורדים השהו את תוכניותיהם, בין היתר בגלל עוצמת הממשלה והיעדר מחויבות צבאית זרה לדחוף לשינוי, כך לפי נציגים של כמה קבוצות כורדיות איראניות, שרובן פועלות מעיראק ומהאזורים הסמוכים לגבול.

שינוי משטר דורש גם התפוררות בתוך המשטר עצמו, אך דבר כזה לא נראה כמתרחש באיראן. למרות תקיפות קשות על ארגוני ביטחון פנימיים, כולל בסיסים ומרכזי פיקוד של משמרות המהפכה ושל מיליציית הבסיג' בלבוש אזרחי, אין סימנים לעריקות משמעותיות או לפילוג. תושבים אומרים שכוחות הביטחון האיראניים נוכחים ופעילים במידה שמחזיקה את מתנגדי המשטר במסתור.

תושבי טהרן אומרים שההרס והמוות שנגרמו מההפצצות גורמים גם ליותר אנשים להתנגד למלחמה, כולל רבים שמתנגדים לרפובליקה האסלאמית. החשש הוא שממשלה שתצא מחוזקת מעצם הישרדותה, ופגועה מהתקיפות האוויריות הקשות, תהפוך למדכאת עוד יותר. "המשטר הזה יהפוך לחזק יותר, אכזרי יותר, ומפלצתי אפילו יותר מבעבר", אמר תושב טהרן שתמך במלחמה. "לאנשים אין את הנשק כדי להילחם בחזרה".