הערכות כי למרות הצהרת טראמפ - ההרג באיראן נמשך, עשרות הוצאו להורג בימים האחרונים

למרות הודעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בערב יום רביעי שלפיה ההרג באיראן פסק, רשת CNN מדווחת כי הערכות המודיעין האמריקני מצביעות על תמונה שונה לחלוטין. על פי הדיווח, משטר האייתולות לא חדל ממעשי ההרג, והדיכוי האלים נמשך גם לאחר ההצהרה.

גורמי אופוזיציה הנמצאים בתוך איראן וכן פעילים שנמלטו לאחרונה לעיראק מסרו ל-i24NEWS גם כן כי מעשי ההוצאה להורג נמשכים. לדבריהם, עד אתמול בלילה נמנו לפחות 52 מקרים של הוצאות להורג, זאת במקביל לירי במפגינים - בבתיהם, ברחובות ואף בבתי חולים.

על פי העדויות, כוחות הביטחון ממשיכים לפעול באלימות קשה נגד אזרחים החשודים במעורבות במחאה, תוך שימוש באמצעים קטלניים וללא הליכים משפטיים תקינים. גורמי האופוזיציה מתארים מציאות של פחד מתמשך, מעצרים נרחבים והסתרת מידע מהציבור ומהקהילה הבינלאומית.

ב-CNN מציינים כי הפער בין ההצהרות הפומביות לבין המידע המודיעיני והעדויות מהשטח מעורר דאגה גוברת בוושינגטון ובקרב ארגוני זכויות אדם, שמזהירים כי הזוועות באיראן נמשכות גם בימים אלו.

כזכור, טראמפ טען שההרג באיראן נפסק בעקבות איומיו לתקוף במדינה ודיווחים רבים מצביעים על כך שהוא אכן לא יתקוף בעקבות החלטת איראן להפסיק עם ההוצאות להורג. הנשיא אף פרסם דיווח של פוקס ניוז בו נכתב כי "מפגין איראני לא יוצא להורג לאחר אזהרותיו של הנשיא", והגיב: "אלו חדשות טובות. נקווה שזה יימשך!". מדובר בארפן סולטנאי בן ה-26, שנעצר במהלך ההפגנות באיראן, ונידון לעונש מוות בשל כך.