הפחד של חמינאי: הסדקים שטהרן מנסה להסתיר - ואנשי הדת שיוצאים נגדו לראשונה

חכמי הדת הם חלק ממשטר האייאתולות, גדלו בתוך המהפיכה האסלאמית ומקורבים למנהיג העליון של איראן עלי חמינאי. לראשונה הם יוצאים בפומבי נגד המנהיג העליון, ברקע המחאות במדינה, ומערערים את קודש הקודשים - המקום שממנו הוא שואב את כוחו.

מגישת "קבינט השבת" מיכל רבינוביץ' הביאה הערב (שבת) את הסדקים שהמשטר בטהרן מנסה להסתיר, בצל המחאות הגוברות במדינה. הפחד הגדול של חמינאי: פרויקט מיוחד.

איראן בוערת השבוע במחאות ענק שהפכו לצונאמי אנושי בלתי נשלט בכל רחבי המדינה. והתמונות האלה שמשודרות החוצה לעולם הן סמל למחסום הפחד שנשבר. אנחנו בימים מכריעים.

השלטון האכזרי שם לעצמו מטרה לדכא בתוך שבועיים את ההתקוממות, אבל הפעם פחד המוות לא משתק, והאנשים ברחובות, שזוכרים היטב איך משמרות המהפכה שחטו מפגינים, לא עוצרים.

בתוך כך, דרשנים יוצאים בהודעות נגד השלטון. כך למשל, הדרשן מהדי אחמדי פרסם סרטון בו קרא: "חמינאי הוא לא המנהיג שלנו, הוא המנהיג של התימנים והפלסטינים. אני מרגיש שליבו יוצא אליהם יותר מאשר אלינו. בכל שנה נהרגים 20 אלף אנשים בכבישים האלה, 20 אלף נשים הופכות לאלמנות, אלפי ילדים הופכים ליתומים, אבל המנהיג שלנו לא נוקט עמדה". ומוחמד ג'וואד מוהג'רי, איש דת נוסף, הצהיר: "אנחנו טעינו. אם האימאם היה עומד על הדברים שאמר בפריז ולא היה מרשה שאנשי דת ייכנסו לתפקידים ביצועיים, לשר, לעורך דין, לנשיא, לראש ממשלה, זה פגע במדינה. לא היה לנו את הידע, איש דת שלא היה לו שום מושג מהעקרונות הבין-לאומיים פתאום נכנס לעניינים".

חכמי הדת שיוצאים בגלוי הם לא ממתנגדי משטר, אלה הדמויות שמכהנות היום כחלק ממנו, וכשהם אומרים "האייתולות בגדו בעקרונות המהפכה", כך נראה השבר באמונה שהמשטר מייצג את רצון האל.

