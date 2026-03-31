כחודש לתוך המלחמה מול ארצות הברית וישראל, איראן מגבירה את צעדי הדיכוי הפנימיים בניסיון למנוע כל ביטוי של אי שקט אזרחי. לפי דיווחים, המשטר מבצע מעצרים, הוצאות להורג ופריסה נרחבת של כוחות ביטחון ותומכים ברחובות, ואף מגייס ילדים לאיוש מחסומים, כך מתפרסם היום (שלישי) בדיווח ברויטרס.

למרות שבשלב זה ישנם מעט סימנים להפרת האיסור על מחאות, גורמים מעריכים כי הפגיעה בכלכלה האיראנית עשויה להוביל להתגברות ההתנגדות לשלטון לאחר סיום הלחימה. מקורות בתוך איראן וארגוני זכויות אדם מעלים חשש כי התחזקות גורמים קיצוניים במשמרות המהפכה עלולה להוביל לעימותים פנימיים אלימים.

במקביל, עולים דיווחים על מחסור בכוח אדם בכוחות הבסיג'. גורם בכיר במשמרות המהפכה הודיע כי גיל המינימום למתנדבים במחסומים ובסיורים הופחת ל-12. לפי מקורות, המאמץ המרכזי של השלטון מתמקד כעת בשמירה על שרשראות האספקה במהלך המלחמה, אך הדאגה העיקרית נוגעת ליום שאחריה.

פעילי זכויות אדם מציינים כי הלחץ על האזרחים הוגבר במיוחד באזורים המאוכלסים במיעוטים, בהם נרשמו בעבר מוקדי מחאה. לטענתם, כוחות הביטחון אף מאיימים על משפחות של חשודים בהסתה, ומזהירים כי קרוביהם עלולים להיענש.

תושב טהראן סיפר כי הפחד גובר: "אנשים חוששים לצאת בלילה", והוסיף כי אם המשטר ישרוד את המלחמה - ייתכן דיכוי אלים אף יותר.