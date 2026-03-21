עמיחי שטיין, כתבנו לענייני דיפלומטיה, פרסם היום (שבת) כי ההערכה המעודכנת בישראל ובארצות הברית היא שמוג'תבא חמינאי אינו שולט באיראן. "רוב הסיכויים שמשמרות המהפכה שולטות בו והוא לא שולט בהם", אמר גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS.

בישראל ובארצות הברית מבהירים כי בשלב זה, האינדיקציה היא שמוג'תבא פצוע ולא מת, כלומר שהוא כן במצב שבו הוא יכול לתפקד, אבל כאמור היא שהשליטה שלו באיראן, גם אם קיימת, אינה מוחלטת - בטח שלא כמו אביו.

ביום שישי, חג הנורוז האיראני, הייתה ציפייה שמוג'תבא ישלח הודעת וידאו או קולית - אך בסופו של דבר הועברה הודעה טקסט בלבד בצירוף כמה תמונות סטילס שלא ברור מתי צולמו.