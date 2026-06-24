התנגדות אמיצה: השיעית שמבקרת את חיזבאללה בריאיון מיוחד ל-i24NEWS

על רקע סבב השיחות החמישי בין משלחות ישראל ולבנון בחסות ארצות הברית, קולות דרמטיים מתוך העדה השיעית בלבנון קוראים לשינוי מסלול היסטורי. חנין ע'דאר, חוקרת לבנונית בולטת ממוצא שיעי, הגדירה את המשא ומתן הישיר כ"הזדמנות האחרונה של לבנון".

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ע'דאר הדגישה בריאיון מיוחד לפרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד, כי הגיעה העת ששתי המדינות יפעלו יחד לטובת פירוק ארגון הטרור מנשקו, והזהירה כי ללא תוכנית פעולה ברורה ומוגבלת בזמן - איראן תמשיך לשלוט במדינה ותנצל את מזכר ההבנות עם וושינגטון כדי להזרים מיליארדי דולרים לשיקום תשתיות חיזבאללה.

ע'דאר, שנולדה וגדלה בדרום לבנון, לא היססה לשבור את הטאבו המסורתי בשיח הלבנוני והצהירה בנחישות כי שלום ונורמליזציה עם ישראל הם "אינטרס לבנוני מובהק". לדבריה, מאז פגיעת מבצע הביפרים בביירות, פרויקט ההתנגדות נכשל וחיזבאללה התגלה כ"נמר מנייר".

היא הוסיפה כי אף על פי שהארגון מאיים על בני העדה השיעית באקדח לראשם, הרי שבחדרי חדרים ובתוך הבתים כולם משתוקקים לשלום.