גיוס של ילדים וקשישים: באיראן נערכים לחידוש המלחמה

אחרי יומיים של דחיית תשובה ואולטימטום מצד הנשיא האמריקני, באיראן מאותתים כי מבחינתם אין אפשרות למשא ומתן תחת אש. בטהרן מדגישים היום (ראשון) כי כל שיח אפשרי יעסוק רק בסיום המלחמה ובשליטה במצר הורמוז - ולא בנושאי הגרעין, הטילים או פעילות הפרוקסי באזור.

ברקע הדברים, מפקד החירום של הצבא האיראני תדרך את המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי ולהציג בפניו את תמונת האיומים והיכולות, כאשר לפי ההערכות בטהרן נערכים לאפשרות של מתקפה אמריקנית משמעותית.

במקביל מדווחים כלי תקשורת באיראן על גיוס נרחב של מתנדבים במסגרת מהלך שכונה "ג'ן פידה" - פרויקט שנועד לעודד התגייסות המונית למערך ההגנה. לפי הדיווחים, המטרה היא להגיע למיליון מתנדבים שייפרסו לאורך החופים והאזורים הרגישים, כחלק מהיערכות כוללת למערכה אפשרית.

בתוך כך נטען כי מיליוני אזרחים קיבלו הודעות טקסט המעודדות הצטרפות לתהליך התגייסות, לצד טענות על שיח ציבורי רחב סביב גיוס גם בקרב צעירים.

ההיערכות האיראנית מתמקדת, לפי אותם דיווחים, בהגנה על מצר הורמוז, אזור אסטרטגי קריטי לסחר הנפט העולמי. בין היתר מדובר על פריסת אמצעי לחימה ימיים, מוקשים, סירות נפץ ויכולות נוספות, לצד הערכות כי עיקר המאמץ יופנה גם לעמדות שליטה בגובהי ההרים המשקיפים על החופים.

במקביל, בטהרן מדגישים כי האסטרטגיה במקרה של עימות תהיה ניסיון להסב נזק משמעותי לכוחות האמריקניים, במטרה להשפיע גם על דעת הקהל הבינלאומית ולשנות את דפוסי הפעולה באזור.