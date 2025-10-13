טראמפ בפסגת שארם: "החל השלב השני בשיחות המו"מ על עזה"

לאחר שביקר בישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת היום (שני) במצרים - שם יתקיים טקס חגיגי לכבוד ההסכם במזרח התיכון. פסגת המנהיגים תתקיים בשארם א-שייח, שם גם נידונו שיחות המשא ומתן בין ישראל לחמאס. בפתח הוועידה טראמפ הודיע כי "החל השלב השני בשיחות המו"מ על עזה".

לצד נשיא מצרים א-סיסי, אמר טראמפ כי "צריך לעשות הרבה ניקיון בעזה, יש הרבה הריסות", והוסיף: "מצרים מילאה תפקיד חשוב מאוד בעסקה. ארה"ב עם א-סיסי לאורך כל הדרך, א-סיסי הוא מנהיג רב עוצמה -ארצה שהוא יהיה חלק מוועידת השלום לעזה".

א-סיסי אמר: "הסכם עזה הוא הישג יוצא דופן, ואנו מעריכים את מה שהנשיא טראמפ השיג. אנו צריכים את תמיכתו של הנשיא טראמפ בוועידת שיקום עזה - הוא היחיד שמסוגל להשיג שלום באזור".

השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, אמר: "אנו עובדים על יישום ההסכם, אני וקושנר נישאר באיזור לזמן מה".

בפסגה השתתפו יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, לצד מנהיגים ערביים נוספים כמו אמיר קטאר, נשיא טורקיה ארדואן, וכמו כן ראשי מדינות באירופה כמו נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת ספרד ומזכ"ל האו"ם.

תחילה ישראל לא הוזמנה לוועידה, אך היום עם ביקורו של הנשיא טראמפ בישראל, הודיעה לשכת הנשיאות המצרית - כי נתניהו ישתתף בה. מאוחר יותר לשכתו של ראש הממשלה הודיעה כי הוא לא ייקח חלק ב"פסגת השלום" העולמית בשארם א-שייח'.

גורם המעורה בפרטים אמר ל-i24NEWS: ארדואן התלבט אם להגיע לפסגה אחרי ששמע שנתניהו יגיע לשארם א-שייח. "אם הוא בא, אני כנראה שלא" אמר הנשיא הטורקי.