ארה"ב תסיר הסנקציות על איראן בנושא מכירת נפט במסגרת ההסכם

ארצות הברית תאפשר לאיראן להתחיל באופן מיידי למכור נפט ודלק במסגרת ההסכם לסיום המלחמה, ובכך תעניק לטהרן תמריץ כלכלי מוקדם לצמצם את העימות, כך דווח הערב (שלישי) ב"וול סטריט ג'ורנל", לפי גורמים המעורים בפרטים.

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לפי אותם גורמים, הסעיף ייכנס לתוקף מיד עם חתימת ההסכם ביום שישי הקרוב, והוא יכלול גם שירותים חיוניים הנדרשים לביצוע המכירות, ובהם שירותי בנקאות, הובלה וביטוח.

במקביל לדיווחים על פרטי ההסכם, הארגון United Against Nuclear Iran, הפועל ללא מטרות רווח, מסר כי מכלית איראנית הנושאת נפט גולמי עזבה את נמל צ’אהבהאר, חצתה את המצור האמריקני והפליגה מחוץ למפרץ עומאן כשהמשדר שלה פעיל. מדובר במקרה הראשון מסוג זה מאז תחילת המצור האמריקני באפריל.

גורם אמריקני בכיר התייחס למהלך ואמר כי אף שאיראן תקבל הקלה מיידית בסנקציות הקשורות למכירת נפט, המשך ההקלות יהיה תלוי בעמידתה בדרישות ארה"ב בנושאים כגון פתיחת מצר הורמוז ותוכנית הגרעין שלה.

למרות הצעדים הללו וההקלות המסתמנות בתחום האנרגיה, גורמים מבהירים כי טהרן עדיין לא תקבל גישה מיידית למיליארדי דולרים של כספים מוקפאים.