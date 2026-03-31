הנחיה פנימית שדלפה היום (שלישי) מפיקוד הטילים של משמרות המהפכה חושפת לכאורה כי השימוש במיקומים אזרחיים לצורכי הסתרה, תמיכה וביצוע פעולות שיגור טילים הוא חלק מובנה ומתועד בתכנון המבצעי של הרפובליקה האסלאמית, כך דווח ב-"איראן איטרנשיונל".

המסמך, המשתרע על פני 33 עמודים ומסומן כ"סודי מאוד", נושא את הכותרת "הוראה לזיהוי, תחזוקה ושימוש בעמדות". על פי המידע, מקורו של המסמך במרכז המסמכים המיוחדים של סגן המודיעין והמבצעים בפיקוד הטילים.

מהמסמך עולה תמונה של מסגרת ביורוקרטית רחבה לפריסת טילים, החורגת משמעותית מהשימוש המוכר בממגורות קשיחות או ב"ערי הטילים" התת-קרקעיות שתועדו בעבר. הטקסט מפרט קטגוריות שונות של עמדות שיגור ומגדיר מערך שלם של נהלים להפעלתן.

המסמך כולל, בין היתר: נהלי פיקוח ובקרה על אתרי הפעילות; מערכות קידוד ורישומים מפורטים של האתרים; הגדרת שרשראות האחריות של הגורמים המעורבים; כללים לשמירה על גישה לרשת רחבה של מיקומים לשימוש לפני, במהלך ואחרי ביצוע הירי; תכנון מבצעי בסביבה לא צבאית.

כמו כן, פורט אודות סוגי המקומות מהם משגרים: חללים מקורים גדולים כמו סככות תעשייתיות או אולמות ספורט, שבהם ניתן להכניס פנימה משגרי טילים וכלי רכב, מה שמאפשר להרכיב טילים על משגרים, לחבר ראשי נפץ, ובמקרה של מערכות המונעות בדלק נוזלי, לבצע פעולות תדלוק.למעשה, מבנים שנראים אזרחיים משמשים לא רק למחסה של משגרים, אלא גם להכנתם לשיגור.

חשיבותו טמונה בפירוט המפורש של סביבות לא צבאיות כחלק בלתי נפרד ממערכת השיגור. על פי ההנחיה, האתרים האזרחיים נועדו להקל על פעולות השיגור ולספק מעטפת תמיכה והסתרה לכוחות.

המידע שדלף מראה כי אין מדובר ביוזמות מקומיות, אלא בתכנון סדור המעוגן בנהלים ביורוקרטיים של פיקוד הטילים, המאפשרים למשמרות המהפכה להשתמש ברשת רחבה של מיקומים אזרחיים לצרכים מבצעיים.