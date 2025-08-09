לא ראינו את זה מגיע: מדינת לבנון נגד איראן

מומלצים -

עימות דיפלומטי חריף נרשם היום (שבת) בין מדינת לבנון לבין איראן, כאשר עלי אכבר ולאיאטי, יועצו של המנהיג העליון עלי חמינאי, התבטא נגד כוונת הממשלה בביירות לפרז את ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו. "אם זה יקרה, מי ישמור על האזרחים הלבנונים?", טען. בתגובה, תקף שר החוץ הלבנוני את יועצו של חמינאי.

כאמור, יועצו של חמינאי לעניינים בינלאומיים, עלי אכבר ולאיאטי, אמר: "החלום לפרק את חיזבאללה מנשקו לא יתגשם. ההתנגדות לא רק שלא נחלשה, אלא חזקה יותר מבעבר, ומנטרלת את התוכניות האמריקניות והישראליות. איראן היא מרכז ההתנגדות ותומכת בה. בקרוב כולם יראו שלמרות כל הקונספירציות, עתיד האזור יהיה שייך לעם האזור ולהתנגדות בראשותנו. אם חיזבאללה יפורז, מי ישמור על האזרחים הלבנונים?".

מנגד, תקף שר החוץ הלבנוני, יוסף רג'י, בציוץ בחשבון ה-X שלו. "משרד החוץ הלבנוני מגנה את ההצהרות האחרונות של מר עלי אכבר ולאיאטי, יועץ המנהיג העליון של איראן, המהוות התערבות בוטה ובלתי מקובלת בענייני הפנים של לבנון", כתב, "זו אינה ההתערבות הראשונה מסוגה, שכן כמה בכירים איראנים הביעו שוב ושוב עמדות מפוקפקות בנוגע להחלטות פנים לבנוניות שאין להן שום השפעה על איראן".

"לבנון לא תקבל את הפרקטיקות המגונות הללו בשום פנים ואופן, ולא תאפשר לאף גורם חיצוני, ידיד או אויב, לדבר בשם עמה או לתבוע אפוטרופסות על החלטותיה הריבוניות", הוסיף שר החוץ הלבנוני - ואף תקף: "המשרד בראשי מזכיר להנהגה בטהרן כי עדיף לאיראן להתייחס לחששות העם שלה ולהתמקד במילוי צרכיו ושאיפותיו, במקום להתערב בעניינים שאינם נוגעים לה".

כאמור, השבוע ממשלת לבנון קבעה כי צבא המדינה יגבש תוכנית לפירוז ארגון הטרור חיזבאללה עד לסוף השנה הנוכחית. עוד דרש ראש הממשלה נואף סאלם מהצבא, להציג את התוכנית לממשלה עד לסוף החודש. שרי אמל וחיזבאללה עזבו את הדיון שהיה מתוח למדי. למעשה, הוחלט להמשיך את הדיון בנושא גם בישיבת הממשלה הבאה.

שר המשפטים הלבנוני תקף את חיזבאללה ואמר: "אם הם רוצים להתאבד - לא נרשה להם לגרור אותנו מטה, המדינה חייבת להתחיל בפירוק הנשק". מצד שני עלי פיאד, חבר פרלמנט של חיזבאללה אמר: "התהליך צריך להתחיל בישראל, קרי נסיגה מחמשת המוצבים ושחרור האסירים הלבנונים". בתוך כך, המתח בלבנון עולה, קרי, יש מי שמדברים על מהומות בביירות ומצור על משרדי הממשלה.

ארגון הטרור הגיב בחריפות והאשים את ראש הממשלה ב"כניעה לתכתיבי ארצות הברית", וטען כי מדובר ב"חטא גדול" ומהלך הפוגע באופן ישיר בריבונות הלבנונית. "הממשלה החליטה לשלול מלבנון את כלי הנשק שלה מול האויב הישראלי", נכתב בהודעה. "זו תוצאה של תכתיבי השליח האמריקני, עמוס הוכשטיין, כפי שהוצגו בדיון במועצת השרים".