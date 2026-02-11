"מוות לחמינאי": התקרית החריגה של הכתב האיראני, שפוטר

בתקרית יוצאת דופן בשידור חי, כתב הטלוויזיה הממלכתית של איראן אמר היום (רביעי) לכאורה בטעות את הביטוי "מוות לחמינאי" במהלך דברי הסיום שלו, במקום "מוות לישראל ומוות לאמריקה". זאת בזמן שציין את יום השנה למהפכה האסלאמית של 1979 בעיר זאהדאן שבדרום-מזרח איראן.

רשות השידור הממלכתית הגיבה במהירות: מנהל השידורים המחוזי פוטר, ומספר אנשי צוות זומנו לבירור משמעתי בעקבות האירוע. התקרית עוררה תהודה נרחבת ברשתות החברתיות והועלתה כתזכורת למתח הפוליטי הרגיש במדינה, שם כל ביטוי פוגעני כלפי המנהיג העליון נתפס כעניין חמור ביותר.

כזכור, היום הרשתות האיראניות התמלאו בתיעודים מהתהלוכות שמתקיימות כעת ברחבי איראן לרגל יום השנה ה-47 למהפכה האסלאמית, הידוע בתור "ה-22 בבהמן".

הצעדות החגיגיות האלו לא מסתכמות בהפגנת אהדה למשטר, כאשר לפי התיעודים שמתפרסמים ברשתות החברתיות, הוצבו במקום מיצג חזותי של טילים איראניים, ולצדם שברים שנטען כי שייכים לכטב"מים ישראליים שנותרו בידיהם מאז מבצע "עם כלביא". תיעודים נוספים שפורסמו על ידי גולשים איראניים מראים גם אזרחים שורפים את דגלי ישראל ודגלי ארצות הברית.

המארגנים הציבו במקום ארונות קבורה מדומים הנושאים את דגל ארצות הברית ותמונות של מפקדים צבאיים בכירים בצבא האמריקני, בהם הרמטכ"ל רנדי ג'ורג', ומפקד פיקוד המרכז בראד קופר, כאשר תומכי הממשלה מצטלמים איתם.

מפגינים בטהרן הציתו פסל שכותרתו בעל, המתואר עם מגן דוד, תמונה של הנשיא טראמפ ודמות שטנית, תוך כדי קריאות "מוות לישראל". בעל, אל כנעני עתיק, מוזכר לעיתים קרובות באיראן כסמל לרשע.

בצעדות הללו משתתפים לא רק אזרחים, אלא גם בכירים איראניים, בהם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה איסמאעיל קאאני, ויושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף.