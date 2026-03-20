הפנטגון הורה היום (שישי) להאיץ את שליחתם של אלפי חיילי מארינס אל המזרח התיכון, כך דווח ב"דה היל", מפי גורמים רשמיים בארה"ב. על פי דיווחים, שלוש ספינות מלחמה וכ-2,200 חיילים אכן יצאו היום ומוקדם מהצפוי לאזור.

המהלך מגיע על רקע החשש הגובר מהסלמה בעימות בין ישראל לחיזבאללה ועליית המתח האזורי, ועל אף התבטאויות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי לא יציב כוחות קרקע אמריקניים באיראן.

שר ההגנה, לויד אוסטין, הורה ליחידת הנחתים ה-24 (24th MEU) להקדים את הגעתה לאזור האחריות של פיקוד מרכז האמריקני. הכוח מפליג על גבי ספינת התקיפה האמפיבית USS Wasp וספינות נוספות בקבוצת המוכנות האמפיבית.

היחידה נחשבת לכוח תגובה מהיר המסוגל לבצע מגוון רחב של משימות. לפי הדיווח, המטרה המרכזית של נוכחות הכוח היא לשמש כגורם מרתיע מפני התרחבות הלחימה, וכן לספק לארה"ב יכולות לביצוע "פינוי אזרחים שאינם לוחמים" (NEO), אם המצב הביטחוני בלבנון או באזור יחמיר ויהיה צורך לחלץ אזרחים אמריקנים.

החלטת הפנטגון להאיץ את הפריסה משקפת את הדחיפות שרואים בוושינגטון בחיזוק הנוכחות הצבאית מול האיומים מצד חיזבאללה וציר ההתנגדות. היא מצטרפת לנוכחות של נושאות מטוסים וכוחות נוספים שכבר פועלים במרחב.

בפנטגון סירבו לפרט את המיקום המדויק של הספינות מטעמי ביטחון שדה, אך הדגישו כי התנועה נועדה להבטיח ש"היכולות הנכונות יימצאו במקום הנכון" כדי להגיב לכל התפתחות במהירות המרבית.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS כי האופציה של כיבוש קרקעי של האי ח'ארג באיראן עלתה בדיונים בממשל האמריקני בימים האחרונים. "הכל אפשרי - וכמה אפשרויות נמצאות על השולחן", הוסיף הגורם.