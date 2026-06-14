ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף הודיע הלילה (ראשון) שהושג הסכם בין ארצות הברית לאיראן והחתימה עליו תהיה ביום שישי בשוויץ. ההסכם כולל הפסקת אש מיידית בלבנון. מוקדם יותר הלילה, נשיא ארה"ב טראמפ וראש הממשלה נתניהו שוחחו.

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טראמפ אישר: "העסקה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלמה כעת. ברכות לכולם! אני מאשר בזאת באופן מלא את הפתיחה החופשית של מצר הורמוז, ובו-זמנית, מאשר בזאת את הסרת המצור הימי של ארצות הברית באופן מיידי. ספינות העולם, התניעו מנועים. תנו לנפט לזרום!".

טראמפ הוסיף בפוסט ברשת החברתית Truth כי "ההסכם ההיסטורי הזה יביא שלום וביטחון לכל האזור.נשיאים רבים ניסו להשיג שלום עם איראן, וכולם נכשלו לפניי. מנהיגי האזור מצאו, לראשונה, נשיא המסוגל לסייע להם להשיג שלום אמיתי. עם פתיחתו של מצר הורמוז עם החתימה על ההסכם ביום שישי, ולצורך ביצוע פעולות פינוי המוקשים, הנפט ישוב לזרום משני צדי המצר - לטובת האזור כולו ולטובת העולם כולו".

סגנו של עראקצ'י אישר גם: "הושג הסכם עם ארה"ב, הפסקת הלחימה בכל החזיתות תוכרז הלילה". בנוסף הודיע, בניגוד לדבריו של טראמפ, כי איראן לא תחל בהתחייבויותיה לפני יום שישי. עוד אמר כי "תקופת המשא ומתן בת 60 הימים בין איראן לארצות הברית תחל רק לאחר שארצות הברית תשחרר את הנכסים האיראניים שהוקפאו בחו"ל, בהתאם להסכמות שהושגו מראש. סוגיית הגרעין לא תידון עד שארצות הברית תמלא את התחייבויותיה".

בנוסף, בניגוד לדבריו של טראמפ, באיראן הבהירו כי הורמוז לא ייפתח לתנועה חופשית, אלא תגבה בו מעתה עמלה, מצב שלא היה לפני המלחמה. עוד הודיעו באיראן שתאגיד משותף שלה עם עומאן ינהל את המיצרים.

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במסגרת מזכר ההבנות, איראן לא מתחייבת על דבר בנושא הגרעין. למעשה, כעת הולכים הצדדים למשא ומתן למשך 60 ימים ושם ידונו בנושא האורניום המועשר והגרעין.

דיווח: איראן החליטה שלא לתקוף את ישראל לאחר שטראמפ הציע נסיגה ישראלית מדרום לבנון והסרה מיידית של המצור הימי.

בישיבת הקבינט שהתקיימה קודם לכן ברקע הכוננות לירי מאיראן, הביעו השרים תסכול וביקשו תגובה נחרצת יותר.

השר אלי כהן אמר: "לא לקרוע את החבל מול טראמפ אבל תגובות ברורות. אם כבר מגיבים חייבים ליצור הרתעה".

השרה גילה גמליאל: "נכון להגיב ומחזקת את ראש הממשלה. בואו נכבוש להם עוד שטח".

השרה אורית סטרוק הוסיפה: "תודה רוה"מ שאתה עומד במבחן. צריך לעשות להם תג מחיר שלא ישתלם להם".

השרה מירי רגב: "אנחנו לא מדינת חסות. צריך להפסיק את הפינג פונג ולצאת מהמשוואה".

השר איתמר בן גביר אמר: "חזק ואמץ ראש הממשלה, אבל במזרח התיכון צריך להיות משוגעי הכפר. לא תגובה מאוזנת ולא תגובה מדודה. צריך שתהיה לנו קצת עקשנות של מוג׳תבא. כל ירי על ישראל זו הכרזת מלחמה נגדנו, ולהגיב בלי פרופורציה".