דרמה בתימן: סעודיה הפציצה משלוח נשק שהגיע מהאמירויות

משבר בין סעודיה לאיחוד האמירויות על אדמת תימן: רשת ABC וסוכנויות הידיעות דיווחו הלילה (שלישי) על תקיפה חריגה של חיל האוויר הסעודי בעיר הנמל מוקאלה, שכוונה נגד משלוח נשק שהגיע מאיחוד האמירויות.

על פי הדיווחים, סעודיה אישרה כי הפציצה את הנמל בתגובה להגעת משלוח נשק שיועד לכוחות הבדלנים של "מועצת המעבר הדרומית" (STC) – כוח הנתמך צבאית וכלכלית על ידי איחוד האמירויות.

בהודעה הסעודית נמסר כי המשלוח הגיע מהנמל האמירותי פוג'יירה, וכי התקיפה נועדה לנטרל "איום על הביטחון והיציבות" ולמנוע את התחמשות הכוחות בשריוניות ורכבים קרביים שנפרקו מהספינות. סעודיה מסרה בהצהרה כי היא מאוכזבת מהלחץ של איחוד האמירויות על הבדלנים הדרומיים בתימן לבצע פעולות צבאיות בגבולותיה. עוד הזהירה מפני הפרת ביטחונה הלאומי וציינה שזהו קו אדום שהיא תגיב לו.

בהמשך, ראש מועצת הנשיאות של תימן, רשאד אל-עלימי, הודיע שכל כוחות איחוד האמירויות הערביות חייבים לעזוב את תימן תוך 24 שעות. סעודיה מסרה בתגובה כי איחוד האמירויות צריכה לקבל את קריאתו של אל-עלימי, וכי היא מקווה שהאמירויות תנקוט בצעדים הדרושים לשימור היחסים הדו-צדדיים.

האירוע מסמן הסלמה דרמטית במתיחות בין ריאד לאבו דאבי, שתי בעלות הברית לשעבר שנלחמו יחד נגד החות'ים, אך כעת תומכות בצדדים יריבים בתוך המחנה האנטי-חות'י.

גורמים באזור מדווחים כי כוחות ה-STC, המניפים את דגל דרום תימן, השתלטו לאחרונה על מחוזות במזרח המדינה, מה שהוביל לתגובה הסעודית החריפה.

טרם נמסרה תגובה רשמית מאיחוד האמירויות.