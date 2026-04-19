דיווח בלבנון: התקיפה בה נהרג חייל צרפתי - ניסיון של חיזבאללה לשיבוש המו"מ

חשש בלבנון מהסלמה שתסכן את הסכם הפסקת האש: יממה לאחר התקיפה הקטלנית נגד כוח יוניפ"ל בדרום לבנון, שבה נהרג חייל צרפתי, עולים סימני שאלה קשים בנוגע למטרות העומדות מאחורי האירוע. עיתון "נידאא אל-וטן" הלבנוני, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, מדווח הבוקר (ראשון) מפי מקורות פוליטיים כי ייתכן ומדובר בצעד מכוון של ארגון הטרור השיעי.

לדברי מקורות המעורים בפרטים, מדובר בתקיפה המשמעותית הראשונה מסוגה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף. בלבנון חוששים כי אין מדובר באירוע נקודתי, אלא ב"תחילתה של סדרה של אירועים ביטחוניים" שנועדו לערער את היציבות השברירית באזור.

בנוסף, נטען כי חיזבאללה מבקש לסכל את מאמצי הממשל הלבנוני לגייס תמיכה בינלאומית רחבה במשא ומתן. בזמן שמנהיגי העולם נקראים לתמוך בהסדרים המדיניים, אירועים מסוג זה פוגעים בלגיטימציה של המהלכים וביכולת של הצד הלבנוני להציג שליטה בשטח.

הניתוח הפוליטי המוצג בדיווח מעלה כי המטרה בתקיפה בכפר ע'נדוריה היא לשבש את המשא ומתן הישיר שהחל להתפתח בין לבנון לישראל בחסות בינלאומית.

התקרית שבה נהרג החייל הצרפתי עוררה זעם בפריז ובמוסדות האו"ם, והיא מעמידה במבחן את מנגנון הפיקוח על הפסקת האש, בעוד שבישראל עוקבים בדריכות אחר התגובה הלבנונית הרשמית ואחר פעולות צבא לבנון באזור שאמור להיות נקי מנוכחות חמושה של ארגון הטרור.

חיזבאללה מצידו לא לקח אחריות על הירי.

בתוך כך, דובר יוניפי"ל אמר לרשת Sky News Arabia: "קרוב לוודאי שאלה שביצעו את ההתקפה נגד כוחותינו בדרום לבנון שייכים לחיזבאללה. ההתקפה על כוחותינו היא חמורה מאוד ועלולה להיחשב לפשע מלחמה".