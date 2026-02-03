נשיא איראן: "הנחיתי להיענות בחיוב ולקיים מו"מ עם ארה"ב"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, מסר הבוקר (שלישי) כי הנחה לשתף פעולה ולקיים שיחות עם ארצות הברית: "לאור בקשת מדינות ידידות באזור הנחיתי להיענות בחיוב ולקיים מו"מ עם ארה"ב".

עוד מסר פזשכיאן כי "הנחיתי את שר החוץ שלי, בתנאי שתתקיים סביבה מתאימה - נטולת איומים וציפיות בלתי סבירות - לנהל משא ומתן הוגן ושוויוני, המונחה על ידי עקרונות הכבוד, הזהירות והיעילות. הדברים נאמרים לאור בקשות מצד ממשלות ידידותיות באזור להגיב להצעת נשיא ארצות הברית למשא ומתן". עם זאת, הבהיר נשיא איראן ש"משא ומתן זה יתנהל במסגרת האינטרסים הלאומיים שלנו".

נזכיר כי אתמול, גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS כי השיחות בין שליח ארצות הברית סטיב וויטקוף לשר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י יתקיימו ככל הנראה ביום שישי באיסטנבול שבטורקיה. גורם איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס אישר את הפרטים. לפי דיווח ב"פייננשל טיימס", השיחות בטורקיה יעסקו בסוגיית הגרעין ולא בשאר הנושאים, כמו סוגיית הטילים הבליסטיים.

בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית "פארס", ציטטה מקור יודע דבר בממשלת איראן, שהסביר: "נשיא איראן הוא זה שהורה על תחילת המשא ומתן עם ארצות הברית". בעקבות הדיווחים, שר החוץ עראקצ'י אמר: "בקרוב נראה את תוצאת עמידתו והתנגדותו של העם האיראני בזירה הדיפלומטית - איראן נחושה להמשיך בדיפלומטיה - אך ללא תכתיבים או תנאים".