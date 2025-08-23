מול איום החזרת הסנקציות: איראן ורוסיה מתאמות עמדות

מומלצים -

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, נועד אתמול (שישי) בשיחה טלפונית עם מקבילו הרוסי סרגיי לברוב, על מנת לתאם עמדות ימים ספורים לפני שמנגנון ה"סנאפבק". השניים סיכמו על שיתוף פעולה מול כוונת שלוש המעצמות האירופאיות (E3), בריטניה, צרפת וגרמניה, להטיל מחדש את הסנקציות על איראן, כפי שנקבע בהסכם הגרעין משנת 2015.

"המדינות האירופיות אינן מחזיקות לא בסמכות משפטית ולא במוסרית להפעיל מנגנון זה, לאחר ההפרות החוזרות שלהן את ההסכם, ויישור הקו שלהן על ארצות הברית בתקיפת מתקני הגרעין", אמר עראקצ'י. עוד הוא הוסיף כי החזרת הסנקציות עלולה להסב נזק כלכלי כבד, אך הדגיש כי אין מדובר ב"סוף דבר", וציין שטהראן קיימה התייעצויות מקדימות עם רוסיה וסין.

סין התנגדה אף היא למהלך, והגישה השבוע מכתב למועצת הביטחון של האו"ם. במכתב הזהירה כי החזרת הסנקציות תישא "תוצאות הרסניות ובלתי צפויות". בייג׳ין הטילה את האחריות לקיפאון הנוכחי על אי-העמידה בהסכם מצד ארצות הברית ומדינות אירופה – ולא מצד איראן.

שגריר רוסיה לארגונים בינלאומיים בווינה, מיכאיל אוליאנוב, השמיע אזהרה דומה מוקדם יותר השבוע, ואמר כי מדינות ה-E3 עצמן מפרות את החלטה 2231 ולכן אינן יכולות להפעיל באופן לגיטימי את מנגנון הסנאפבק. בפוסט ברשתות החברתיות טען כי לפי עקרונות תום הלב במשפט הבין לאומי - צד שמפר את התחייבויותיו אינו יכול באותו הזמן לטעון לזכויות מכוח אותו הסכם.

מנגנון הסנאפבק מאפשר לכל אחת מהמדינות החתומות על הסכם הגרעין להשיב את סנקציות האו"ם שהוסרו ללא צורך בהצבעה חדשה, אם איראן תיחשב כלא עומדת בהתחייבויותיה. צעד כזה יחזיר את אמברגו הנשק, ההגבלות על טילים ואמצעים נוספים שבוטלו ב-2015. בכירים אירופים הזהירו כי אם איראן לא תחזור לשיחות גרעין במהרה ולא תציע ויתורים ממשיים, ייתכן שיפיעלו את הסעיף עד לסוף אוגוסט.

"הדיפלומטיה עדיין על השולחן – כל עוד זכויותיה ואינטרסיה של איראן נשמרים", אמר עראקצ'י לכלי תקשורת ממשלתיים. השיחות בין איראן ל-E3 צפויות להתחדש בווינה ביום שלישי ברמת סגני שרי החוץ.