נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר ביום שישי בלילה כי הורה לפיקוד המרכז של ארה"ב לבצע תקיפה, שפגעה והשמידה מטרות צבאיות באי חראג' שבאיראן. "לפני רגעים ספורים, בהוראתי, פיקוד המרכז של ארצות הברית ביצע את אחת מתקיפות ההפצצה החזקות ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון, והשמיד לחלוטין כל מטרה צבאית באי חראג', תכשיט הכתר של איראן", כתב הנשיא בפוסט ב-Truth Social.

הוא הוסיף כי "בחר לא למחוק את תשתית הנפט באי. עם זאת, אם איראן, או כל אחד אחר, יעשה משהו כדי להפריע למעבר החופשי והבטוח של ספינות דרך מיצר הורמוז, אשקול מחדש את ההחלטה הזו באופן מיידי", כתב טראמפ. אי האלמוגים, הממוקם כ-24 קילומטרים מחופי איראן היבשתית במימי המפרץ הפרסי הצפוני, נותר ללא פגע במשך כמעט שבועיים של מבצע "שאגת הארי".

אי חארג' הינו נכס איראני קריטי משום שהוא נחשב לאחת המטרות הכלכליות הרגישות ביותר של איראן. האי מהווה כ-90% מייצוא הנפט הגולמי של המדינה ויש לו קיבולת טעינה של כ-7 מיליון חביות ביום.

בהמשך כתב טראמפ בפוסט נוסף: לאיראן היו תוכניות להשתלט על כל המזרח התיכון, ולמחוק לחלוטין את ישראל. בדיוק כמו איראן עצמה, תוכניות אלה מתו כעת!