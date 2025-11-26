סביוני עזה: מתחמי המגורים שממשל טראמפ מתכנן ברצועה

בניו יורק טיימס דווח היום (רביעי) כי ממשל טראמפ דוחף לקדם בנייה מהירה של מספר מתחמי מגורים שיספקו דיור לפלסטינים בעזה. לפי הדיווח, המתחמים יהיו בחלק המזרחי של עזה שנמצא בשליטת ישראל. המתחם הראשון כנראה לא יהיה מוכן בעוד מספר חודשים, וכל מתחם עשוי לשכן בין 20 ל-25 אלף פלסטינים.

החזון של פקידים אמריקנים כרוך ביצירת שורה של מתחמי מודל - קבועים יותר מכפרי אוהלים, אך עדיין מורכבים ממבנים שנועדו להיות זמניים. עדיין לא ברור כיצד ימומן הפרויקט.

היוזמים העיקריים של הפרויקט הם פקידים אמריקנים, כאשר נטען כי ישראל מספקת את התמיכה הדרושה. עם זאת, האמריקנים הם סקפטיים יותר לגבי כך שהמתחמים יהוו צעד לקראת רצועה שתהיה בטוחה יותר.

הצוות האמריקני והישראלי פועל כעת משני בתי מלון, קמפינסקי והילטון. רעיונות נוספים שעלו הן מטבע קריפטו עזתי וכיצד לבנות את עזה מחדש כדי שלא תהיה בה גודש תנועה.