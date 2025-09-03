זו הסיבה שמצרים מחבקת את הארגונים הקיצוניים | ברוך ידיד

מומלצים -

שינוי הגישה של מצרים, שהחלה באחרונה "לחבק" בכירים בארגונים קיצוניים מעורר תהייה. במזרח התיכון, רק צריך להבין מה האינטרס שמשחק פה. הפרשנות של ברוך ידיד

מצרים העניקה באחרונה למזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי, זיאד נח'אלה, מעין "תושבות קבע" בתחומיה. הצעד החריג מגיע לאחר שנח'אלה עזב את דמשק, בלחץ של הנשיא הסורי החדש אל-ג'ולאני ולבקשת ארצות הברית. אך נח'אלה הוא לא היחיד - גם ג'מיל מזהר מהחזית העממית עבר להתגורר בקהיר לאחרונה, גם הוא, גורש מסוריה. נוסיף עליהם גם את טלאל נאג'י מהחזית העממית (המפקדה הכללית) שלפי מקורות ערביים, יגיע בקרוב לקהיר.

בסוגריים נזכיר כי נאג'י היה עצור מספר שעות בדמשק, אך הוא הוא שוחרר לאחר התערבות של ח'אלד משעל, שהיה ראש הלשכה המדינית של חמאס וישב שנים בדמשק תחת משטר אסד עד שסולק.

דניאל זינגר/i24NEWS

אז מדוע מצרים מחבקת כעת את ראשי הארגונים הקיצוניים ביותר? סביר להניח שמצרים הבינה כי בכדי לקדם את החזון שלה לגבי "היום שאחרי" בעזה, היא צריכה אנשים מטעמה שיוכלו להשפיע על חמאס. כך קרה, שגם החזית העממית וגם הג'יהאד האיסלאמי לחצו על ח'ליל אל-חיה, ראש מצשלחת חמאס למשר ומתן עם ישראל, ללכת על מתווה ויטקוף, ולקבל את ההצעה המצרית להכניס את ועדת הניהול הכפופה לרשות הפלסטינית לשטח הרצועה.

יתרה מכך, שני הארגונים נכנסו לעימות חריף עם אל-חיה, והטיחו בו כי אם לא יקבל את העסקה הוא יהיה אחראי לחיסולה של רצועת עזה. כך עושים עסקים מלוכלכים בשכונה מלוכלכת