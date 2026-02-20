שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, אמר היום (בשישי) בראיון לרשת MS NOW (לשעבר MSNBC): "ארצות הברית לא דרשה מאיתנו במהלך המשא ומתן בז'נבה אפס העשרת אורניום בשטח איראן. דיברנו על צעדים שיוכיחו שתוכנית הגרעין שלנו נועדה לצורכי שלום".

בתוך כך, נושאת המטוסים ג'רלד פורד נכנסת לים התיכון. כאמור, נושאת המטוסים ג'ראלד אר פורד היא המתקדמת ביותר בצי האמריקני, והראשונה בסדרה הקרויה על שמה, סדרת "פורד", נמצאת בדרכה למזרח התיכון. הנושאת, כמו קודמיה, היא אי צף למטוסים, מגיעה עם קבוצת תקיפה רחבה מאוד, ומונעת, כמו נושאות המטוסים מסדרת נימיץ, באמצעות שני כורים גרעיניים.

אורכה כשלוש מאות שלושים ושבעה מטרים, מהירותה כ-30 קשר, שהם 56 קילומטרים לשעה, ועליה לפחות ארבעת אלפים וחמש מאות אנשי צוות. מלווים אותה עד תשעים כלי טיס, בהם מטוסי F-35, מטוסי F-18, מסוקים ועוד רבים.

פורד נכנסה לשירות מבצעי בשנת 2013, מה שהופך אותה גם לחדשה ביותר בצי הימי האמריקני. ההגעה שלה למזרח התיכון תשנה בצורה דרמטית את מאזן האש העצום שצברה ארצות הברית עד כה באזור.

הנושאת שהתה בחודשים האחרונים באזור הקריביים, ולקחה חלק משמעותי במבצע תפיסתו של נשיא ונצואלה המודח ניקולס מדורו. זה לא יהיה הביקור הראשון של פורד במזרח התיכון. זמן קצר לאחר טבח שבעה באוקטובר, נשלחה פורד לאזור פיקוד מרכז האמריקני כדי להרתיע את איראן מלפעול נגד ישראל. וייתכן שהפעם, פורד לא רק תרתיע את איראן, אלא גם תפעיל את מכונת המלחמה המשמעותית שלה נגד משטר האייתולות.