למרות ההצהרות של הנשיא טראמפ על התקדמות בשיחות מול איראן על הסכם, גורם המעורה בפרטים אמר הבוקר (שלישי) ל-i24NEWS כי הפריסה וההגעה של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון נמשכת כרגיל.

הכוחות הנוספים כוללים, בין היתר, חיילי מרינס שנועדו לאפשר השתלטות על אי הנפט האיראני חראג' שממוקם במיצרי הורמוז. הנשיא טראמפ טרם קיבל החלטה האם לצאת למבצע קרקעי להשתלטות על האי, מה שאמור לסייע לחופש השייט של ספינות באיזור, וההחלטה הסופית תלויה בין היתר במו"מ בין איראן לבין ארצות הברית שמתקיים בימים אלה.

ביום ראשון דיווחנו כי בכירים אמריקנים אמרו לגורמים ישראלים ולבכירים במדינות נוספות ש"כנראה לא תהיה ברירה וניאלץ לפעול קרקעית באי חארג'".

בסוף השבוע צפויות להגיע לאיזור ספינת התקיפה האמפיבית USS Tripoli ומספנת הנחיתה האמפיבית USS New Orleans ועליהם כ-2,500 נחתים במה שאמור להיות התגבור הראשון של נחתים במזרח התיכון.

בנוסף לכך, בדרך לאיזור הפיקוד של סנטקום נמצאת גם קבוצת הקרב (ARG) בראשות הספינה האמפיבית "בוקסר" שעל סיפונה עוד מטוסי קרב, טייסת חמקנים מסוג F-35B, מסוקי תקיפה סופר קוברה והמטוס-מסוק מסוג MV-22 נמצאת בדרכה למזרח התיכון. קבוצת הקרב שלה כוללת את ספינות הליווי "פורטלנד" ו"קומסטוק" יחד עם עוד כ-4,500 מלחים ונחתים.

בנוסף לכך, צבא ארה"ב שוקל להציב באיזור את הדיוויזיה המוטסת ה-82. מדובר על היא דיוויזיית צנחנים מובחרת בצבא ארה"ב המוסגלת כ-3000 חיילים אמריקנים תוך 18 שעות לכל מקום בעולם. (ב-2020 הם עשו זאת תוך 10 שעות). לפני כשבועיים בוטל תרגיל גדול שתוכנן לדיוויזיה, מה שהעלה ספוקלציות לגבי האפשרות שהם ישלחו למזרח התיכון.

מבחינת הפעילות באיראן גורם אמריקני אמר ל-i24NEWS כי "התקיפות נמשכות כרגיל. הכל מתקדם ע"פ התכנון".

בישראל לא מזהים עד כה שום שינוי בהתנהלות מול צבא ארה"ב, או איזשהי 'הורדת רגל מהגז' במערכה מול איראן. "הכל ממשיך כרגיל. אין שום שינוי בתוכניות המלחמה האמריקניות – וגם לא מזהים שינוי כזה", אמר ל-i24NEWS גורם ישראלי.