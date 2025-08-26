"פירוק חיזבאללה מנשקו יצור שיח אחר עם ישראל"

מומלצים -

עוד צעד בדרך לפירוק חיזבאללה מנשקו? משלחת אמריקנית בראשות השליח האמריקני המיוחד ללבנון, טום ברק, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, השליחה לשעבר מורגן אורטגוס והסנאטורית הדמוקרטית ג'ין שאהין, נפגשה הבוקר (שלישי) בביירות עם הנשיא ג'וזף עאון ובכירים נוספים.

ראש המשלחת, שאהין אמרה בפתיחת מסיבת העיתונאים: "הייתה לנו פגישה פורייה מאוד עם נשיא לבנון, וחשוב לתמוך בהחלטה האמיצה לפרק את חיזבאללה מנשקו".

לינדזי גרהאם הוסיף: "הרעיון לפרק את חיזבאללה מנשקו הגיע מהעם הלבנוני, אבל המדינה חייבת לפרק את הארגון מנשקו לפני שתשאל על נסיגה ישראלית – והיא צריכה להיות מנותקת ממנה. ישראל תראה את לבנון בצורה אחרת אלא אם זה יקרה. ללבנון צריך להיות חזון לאן הם רוצים ללכת. חיזבאללה לא נאמן לאנשים (של לבנון). האנשים רוצים עתיד טוב יותר, וברגע שהפירוק יקרה - אז יהיה שיח אחר עם ישראל".

השליח המיוחד, טום ברק: "ישראל תיסוג מדרום המדינה באותו קצב שבו חיזבאללה יתפרק מנשקו, אבל עוד לא עברנו עם התוכניות של הצבא. הישראלים אומרים שהם יפגשו צעד אחר צעד - בתכנית הפירוז מנשק. ב-31 באוגוסט הממשלה אמורה להגיע להסכם על הנושא, ואפשר יהיה לשכנע את הארגון להצטרף למדינה לבנונית אחת". על נוכחות חיצונית בלבנון הוסיף: "יוניפי"ל נמצאת בלבנון כבר 22 וכל שנה עולה מיליארד דולר. ולא הגענו לאף מקום. התשובה היא לא יוניפי"ל".

בסיום התייחס גם לסוריה: "מה שישראל אומרת זה - אנחנו לא רוצים לכבוש את לבנון. נשמח לסגת מלבנון, ברגע שנראה מה התכניות לפירוק חיזבאללה. לנשיא סוריה אין עניין בסכסוך עם לבנון. הוא רוצה יחסי שיתוף פעולה חזקים איתם ומוכן לפתוח בשיחות - כבר מחר. אבל בסופו של דבר - תצטרכו לדבר גם ישראל".