עדות נדירה מתוך עיראק: "רוצים לכונן שלום עם ישראל"

עדות נדירה מתוך עיראק: הפרשן לענייני ערבים של i24NEWS, ברוך ידיד, הביא הערב (ראשון) ריאיון מיוחד במהדורה המרכזית, עם בכיר בארגון אופוזיציה חשאי בבגדד שהעיז להרים ראש ולהשמיע קול אחר נגד השלטון העיראקי.

הבכיר, שמחשש להוצאה להורג התראיין בטשטוש, דיבר על החלום לנורמליזציה עם ישראל, על ההתנערות מהמשטר האיראני ומהמיליציות שהשתלטו על עיראק, וגם קורא להשיב את הרכוש היהודי שנותר במדינה המוסלמית.

למעשה, רבים מאנשי האופוזיציה היו בעבר תחת משטרו של סדאם חוסיין, חלקם אפילו מתגעגעים למה שהיה אז לעומת היום: "זו אמנם הייתה דיקטטורה, אבל בעבר היינו מדינה, שום מיליציות לא שלטו, היום אנחנו לא יכולים להיקרא מדינה בכלל".

"עכשיו אנחנו שואפים לבנות את עיראק דמוקרטית, תומכת שלום, מקור ליציבות מדינות האזור", הוסיף הבכיר, "80% מהתושבים במדינה מעוניינים שנהיה שוחרי שלום. לצערנו, הממשלה העיראקית נשלטת היום על ידי המיליציות, לנו אין קשר אליהן, דלתנו פתוחות".

כמו כן, הודה: "העם העיראקי כבר התעייף ממלחמות חסרות תועלת, שואפים ליחסים מאוזנים עם כל מדינות האזור ולכונן שלום עם ישראל. ישנם קולות רבים וגדולים מכל קצוות האוכלוסייה התומכים בשלום. רוצים להגיע כאורחי כבוד במדינה שלכם, והלוואי שתגיעו לעיראק ונקבל את פניכם".