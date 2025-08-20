גורם סורי ל-i24NEWS: "מתקרבים להסכם ביטחוני עם ישראל"

מומלצים -

סוכנות הידיעות הסורית הרשמית הודיעה על פגישה רשמית שנערכה בפריז בין שר החוץ הסורי אסעד חסן א-שיבאני לנציגים ישראלים. פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד התייחס הערב (רביעי) לסוגייה ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

הוא ציין כי גורם סורי אמר ל-i24NEWS: "המפגשים הללו נועדו לחלץ את ישראל וסוריה מ'משבר א-סווידא', שגררו את ישראל להפציץ את המטה הכללי הסורי בדמשק, צעד שעורר כעס בלשכתו של אל ג'ולאני. אנחנו מנסים ביחד איתכם להילחץ מהמשבר הזה".

במקביל, גורמים בישראל אמרו ל-i24NEWS: "נורמליזציה עם סוריה היא דבר רחוק, אך יש בסיס לשיתוף פעולה ביטחוני". גורם סורי התייחס לכך והשיב כי "מתקרבים להסכם ביטחוני שיוצג בספטמבר הקרוב באו"ם".