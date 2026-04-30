דיווח: נשיא איראן ויו"ר הפרלמנט מנסים להדיח את שר החוץ מתפקידו

סוכנות הידיעות "איראן אינטרנשיונל" המזוהה עם האופוזיציה במדינה מדווחת כי הנשיא מסעוד פזשכיאן ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף, פועלים להדחת שר החוץ עבאס עראקצ'י, בהאשימם אותו כי הוא פועל על פי הנחיות מפקד משמרות המהפכה בשיחות הגרעין מבלי ליידע את הנשיא.

גורמים המעורים בנושא מסרו לסוכנות הידיעות כי פזשכיאן וקאליבאף סבורים כי בשבועות האחרונים עראקצ'י פעל פחות כשר בממשלה המופקד על יישום מדיניותה, ויותר כעוזר של אחמד ואחידי, מפקד משמרות המהפכה.

לפי המקורות, המכירים את הדיונים המתנהלים בין ראשי הרשות המבצעת והמחוקקת באיראן, עראקצ'י פעל בשבועיים האחרונים מבלי ליידע את פזשכיאן, בתיאום מלא עם ואחידי ועל בסיס הנחיותיו. המצב גרם לחוסר שביעות רצון עמוק מצד פזשכיאן, שאמר למקורביו כי יפטר את עראקצ'י אם המצב יימשך, כך ציינו המקורות ל"איראן אינטרנשיונל".

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בהצהרה לתקשורת כי "איראן 'מתה' לעשות עסקה, אבל אסור שיהיה לה נשק גרעיני. הכלכלה שלהם מתרסקת, הם לא משיגים שום כסף מנפט. טראמפ: רק אני יודע מה מצב השיחות. אף אחד לא יועד מי המנהיג שם".