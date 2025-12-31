שר החוץ האיראני לטראמפ: "לעולם לא תביס אותנו באיראן"

על רקע פסגת נתניהו-טראמפ מוקדם יותר השבוע, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כתב במאמר שפורסם בעיתון הבריטי "הגרדיאן", בפנייה לדונלד טראמפ, כי "לעולם לא תביס אותנו באיראן, אך באמצעות דיאלוג אמיתי כולנו נוכל להיות מנצחים".

בחלק ממאמרו, ציין עראקצ'י כי בנימין נתניהו הגשים את חלומו לגרור את ארצות הברית לעימות צבאי עם איראן והתחנן בפני טראמפ שיציל אותו מהביצה".

מנגד, כלי תקשורת איראניים מצטטים את דובר ממשלת איראן, שאמר כי "איראן תמיד הייתה מוכנה למשא ומתן, ומשרד החוץ האיראני ממשיך בעבודתו הדיפלומטית. איראן לא תיזום שום מתקפה, אך היא מוכנה לחלוטין להגן על עצמה ולהתמודד עם כל תוקפנות".

בתוך כך, כלי תקשורת איראניים מדווחים כי עלי ח'מינאי, המנהיג העליון של איראן, מינה את אחמד וחידי לסגן מפקד משמרות המהפכה. ברקע גם יצא דיווח אמריקני כי איראן הצליחה לשקם את תוכנית הטילים הבליסטיים שלה.

כזכור, אתמול התקיימה הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, באחוזתו הפרטית במאר-א-לאגו, שם דנו השניים בין היתר בנושא האיום האיראני. בתקשורת הערבית דווח טרם הפגישה כי קיים חשש בעולם הערבי שטראמפ ייתן אור ירוק לישראל לתקוף באיראן.