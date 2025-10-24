יחזקאלי מזהיר: המציאות וחלומות השלום של טראמפ הולכים נגדנו

ברקע הפסקת האש ברצועת עזה: צבי יחזקאלי, מגיש "הערביסטים" ופרשן i24NEWS, שוחח אמש (חמישי) עם מירי מיכאלי ב"מהדורה המרכזית" על אירועי הימים האחרונים בדרום, לצד הרכבת האווירית של בכירים אמריקנים שביקרו ויבקרו בישראל בימים הקרובים. "כאשר חמאס יחזיר את כל החללים החטופים שלנו, אנחנו נתעורר למציאות אחרת - בה הוא אינו מעוניין להתפרק מנשקו", אמר בראשית דבריו.

"הדיבור על שיקום עזה וכניסת כוחות בינלאומיים מתאימים אולי לחלומות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אבל תיווצר פה התנגשות", הסביר, "אנחנו עומדים בפני מצב בו נשמע יותר ויותר את הטורקים והקטארים - מדברים בגרונם של האמריקנים - זו בהחלט תהיה בעיה וישראל צריכה לראות את זה כך".

הוא הוסיף: "מדובר פה על אלמנטים שמשאירים את חמאס, והוא אכן יישאר גם לאחר הקמת ממשלת טכנוקרטיים". לדבריו, זו הנחת העבודה, וצריך לפקוח עין.

יחזקאלי סיכם: "זה הרבה מעבר למגפיים של טורקיה בעזה וישראל צריכה להתעורר כי כעת, המציאות הולכת נגדנו עם טראמפ וחלומות השלום שלו. אני חושב שיהיו עוד הרבה עימותים בעתיד, וישראל צריכה לעמוד על שלה".