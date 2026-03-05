לקחתם קשה את האזעקות? קצין בכווית התעלף בגלל טילים מאיראן

המתיחות במפרץ הפרסי ממשיכה לעלות: קצין כוויתי התעלף היום (חמישי) במהלך שידור חי לאחר שנשמעו אזעקות שהתריעו מפני מתקפה איראנית במדינה. הסרטון הופץ ברשתות החברתיות והפך במהירות לוויראלי.

במקביל, סוכנות הביטחון הימי הבריטית UKMTO דיווחה כי מכלית נפט נפגעה מ"פיצוץ גדול" במים מול חופי כווית, אירוע שגרם לדליפת נפט. הרשויות בכווית הבהירו כי התקרית אירעה מחוץ למים הטריטוריאליים של המדינה, במרחק של לפחות 60 קילומטרים מנמל מובארכ אל-כביר.

על פי נתונים שפרסמה סוכנות הידיעות הכוויתית, המדינה יירטה מאז תחילת המלחמה 178 טילים בליסטיים ו-384 רחפנים ששוגרו לעברה. מדינות נוספות במפרץ דיווחו גם הן על היקף נרחב של איומים אוויריים.

באיחוד האמירויות יירטו 169 טילים מתוך 182 שזוהו וכן 645 רחפנים, כאשר 44 נוספים פגעו בשטח המדינה. בבחריין דווח על יירוט של 70 טילים ו-76 רחפנים.

קטאר מסרה כי יירטה 101 מתוך 104 טילים שזוהו וכן 24 מתוך 39 רחפנים, ואף הפילה שני מפציצים איראניים מדגם Su-24.

i24NEWS

בערב הסעודית לא פורסמו נתונים מלאים, אך לפי דיווחים שגרירות ארה"ב בריאד נפגעה מרחפנים איראניים לכאורה. משרד ההגנה הסעודי הודיע מאוחר יותר כי שמונה רחפנים יורטו סמוך לערים ריאד ואל-חרג'.

גם עומאן דיווחה על תקיפות: שני רחפנים פגעו בנמל המסחר דוקם, ומכלית נפט הותקפה כחמישה מיילים ימיים מחופי חבל מוסנדאם.

בתוך כך, משרד החוץ של כווית גינה בחריפות את התקיפה שיוחסה לאיראן נגד שגרירות ארצות הברית במדינה, וכינה אותה "הפרה בוטה של כל הנורמות והחוקים הבינלאומיים".