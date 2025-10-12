דיווח: שרידיו של המרגל אלי כהן "עשויים להימסר לישראל"

ערוץ אל-חדת' הסעודי דיווח היום (ראשון) כי שרידיו של המרגל הישראלי אלי כהן, שנתפס והוצא להורג בסוריה, "עשויים להימסר בקרוב לישראל".

בחודש מאי האחרון פורסם כי 2,500 מסמכים, תמונות וחפצים אישיים של המרגל הישראלי הובאו לישראל במבצע חשאי של המוסד. מדובר בארכיון הסורי הרשמי על לוחם המוסד, בו אלפי ממצאים אשר הוחזקו בידי כוחות הביטחון הסורי באופן ממודר ביותר, במשך עשרות שנים.

גורם סורי חשף בשיחה עם i24NEWS כי ב-2 במאי, נחת מסוק בסווידא שבדרום סוריה, אשר "הביא את הארכיון של אלי כהן, כאיתות מהממשל ומחווה מהנשיא הסורי אל ג'ולאני לישראל ולארצות הברית". עוד ציין כי הדבר "מנע צורך לטוס מעל שטחי ירדן או לבנון".

כהן, בן למשפחה סורית שהיגרה לאמריקה הלטינית, גויס על ידי המוסד, והגיע למשימה לסוריה כאיש עסקים בשם כאמל אמין ת'אבת. הוא הצליח להגיע ליחסים קרובים עם גורמים מדיניים וצבאיים בתפקידים גבוהים במדינה - לפני שנחשף. לאחר מכן, הוצא להורג בכיכר מארג'ה במרכז דמשק ב-18 במאי 1965.

לאחר הוצאתו להורג, השלטונות בסוריה הסתירו את מקום קבורתו, ודמשק דחתה את כל התיווכים להחלפתו באסירים ערבים.

מאוחר יותר באותו חודש, פורסם כי גופתו של לוחם השיריון רב-סמל צבי פלדמן, שנפל בקרב במלחמת לבנון הראשונה, הושבה ארצה. פלדמן הוגדר כנעדר מאז הקרב שהתנהל בין צה"ל לצבא סוריה במחוז הבקעא שבגבול המדינות. במהלך הקרב ספגו הכוחות אבידות כבדות, ובסופו נעדרו שלושה חיילי מילואים. בנוסף לפלדמן, גופתו של רב-סמל זכריה באומל הושבה בשנת 2019. גופתו של רב-סמל יהודה כץ טרם אותרה.