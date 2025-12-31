המתיחות בין סעודיה לאיחוד האמירויות מגיעה לשיאה: כלי תקשורת סעודיים דיווחו כי בקרוב מסתיים ה"דד-ליין" (הגבלת הזמן) שהציבה ריאד לאבו דאבי, בדרישה להסיג את כוחותיה מתימן.

האולטימטום הסעודי פורסם אתמול, לאחר שראש מועצת הנשיאות של תימן, רשאד אל-עלימי, הודיע כי כל כוחות איחוד האמירויות חייבים לעזוב את המדינה תוך 24 שעות, דרישה שזכתה לגיבוי מיידי ותקיף מצד סעודיה.

המהלך מגיע יממה לאחר שחיל האוויר הסעודי הפציץ משלוח נשק אמירתי בנמל מוקאלה, באירוע שנחשב לשבירת כלים היסטורית בין שתי המדינות.

במקביל, כוחות מועצת המעבר הדרומית (STC), הנתמכים בידי איחוד האמירויות, החלו ביממה האחרונה לסגת מאזורים בחוף ובעמק חדראמוט - זאת בניגוד להודעתם המוקדמת כי יחזיקו בעמדותיהם. מקורות מקומיים מסרו ל"אל-ערבי אל-ג'דיד" כי שיירות צבאיות עזבו את מחנה נהאב בעייל בן ימין בדרכן לעיר סיון, כחלק מפריסה מחדש בוואדי חדראמוט. סרטונים ברשתות החברתיות תיעדו את הנסיגה, בעוד תושבים בעייל בן ימין ובקוסאיר ירו זיקוקים וחגגו את מה שתיארו כ"החלטה לגרש את כוחות האמירויות" מהמחוז.

על פי סוכנות הידיעות הבינלאומית ABNA, איחוד האמירויות החליטה להסיג את כוחותיה הנותרים מתימן. בוושינגטון נמסר כי מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו שוחח עם עמיתיו הסעודים והאמירתיים על המתיחות, בעוד מדינות מפרץ נוספות קראו לקדם דיאלוג ולהימנע מהידרדרות.

ההסלמה גוררת תגובות נוספות: ערוץ "אל-מסירה" המזוהה עם החות'ים דיווח על חידוש התקיפות הסעודיות במחוז סעדה שבצפון מערב תימן - סימן לכך שסעודיה פועלת כעת במספר חזיתות במקביל.

דובר הקואליציה בראשות סעודיה, טורקי אל-מאליכי, דחה את הכחשת איחוד האמירויות וטען כי המשלוח שהותקף כלל מכולות עמוסות נשק ותחמושת וכן יותר מ-80 כלי רכב צבאיים. לדבריו, שתי ספינות שנשאו את המטען נכנסו לנמל מוקאלה ללא אישור, כיבו את מערכות הזיהוי שלהן, והציוד הועבר לבסיס חיל האוויר אל־ריאן - מבלי ליידע את ערב הסעודית