נשיא סוריה: "דנים בהסכם חדש עם ישראל המבטיח את נסיגתה לגבולות 1967"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, התראיין היום (שישי) לסוכנות הידיעות הטורקית "אנדלו", והתייחס למספר סוגיות - בהן שיחות המשא ומתן עם ישראל, וסיפק פרטים חדשים על הדיאלוג.

"אנו דנים כעת בהסכם ביטחון חדש עם ישראל המבטיח את נסיגתה לגבולות 1967, השיחות לא הגיעו למבוי סתום, אך ישנם קשיים רבים בשל התעקשותה של ישראל להישאר על אדמת סוריה", אמר.

הוא הוסיף כי "על אף התנהלותה של ישראל - אנחנו רציניים בכוונתנו להשיג סוג של הסכם ביטחוני שישמור על יציבות האזור". א-שרע טען כי "ישראל פועלת 'באכזריות רבה' וכובשת אזורים בסמוך לרמת הגולן - כאשר סוריה בחרה בנתיב הדיפלומטי".

בסיום דבריו, א-שרע שיגר מסר לקהילה הבינלאומית. "סוריה השתנתה - הפכנו להזדמנות היסטורית גדולה לבנייה מחדש וליציבות", אמר, "ראיתם מה קרה כשסוריה היתה במשבר - עכשיו אתם רואים מה אפשר להשיג כשסוריה יציבה".